Resultado Osasuna – Real Madrid en directo | Resumen, cómo va y goles del partido de la Liga en vivo

El Real Madrid defiende en casa el liderato ante Osasuna. El conjunto blanco busca la novena victoria consecutiva en Liga, donde la última vez que no ganó fue a principios de diciembre ante el Celta, todavía con Xabi Alonso en el banquillo. Una vez que han superado al Barcelona en la clasificación, buscan mantener la buena racha y su primer puesto, ante unos rojillos que quieren acercarse a la pelea por Europa. Sigue en directo todo lo que suceda en El Sadar, en el Osasuna – Real Madrid, en OKDIARIO y DIARIO MADRIDISTA con comentarios minuto a minuto sobre el partido.

El conjunto madridista sigue lejos de hacer un fútbol óptimo pero ha encontrado la manera de ganar, que al final es lo que cuenta. Suma cuatro partidos seguidos ganando, lo que les ha catapultado a la primera plaza en Liga y a tener un pie en octavos de Champions, tras el traspié que les llevó al playoff. Ahora, buscan un nuevo triunfo que les permita mantenerse en la primera posición en Pamplona.

Por su parte, los de Lisci llegan después de cinco partidos seguidos sin perder que les han permitido dejar atrás la lucha por la permanencia y meterse de lleno en la pelea por los puestos de acceso a competición continental. Tres triunfos y dos empates suman en sus últimos partidos ligueros, con su estrella, Ante Budimir, en un gran estado de forma, haciendo cinco goles.