Real Madrid
Resultado Osasuna – Real Madrid en directo | Resumen, cómo va y goles del partido de la Liga en vivo
Sigue en directo el partido Osasuna – Real Madrid, correspondiente a la jornada 25 de la Liga EA Sports que se celebra en El Sadar
El líder la competición busca la victoria en una plaza complicada ante unos navarros en racha
El Real Madrid busca el primer golpe a la Liga
Minuto 65
A punto Vinicius
Vaya cambio de banda de Trent nada más salir. Balón al pie de Vini, que la baja, encara en horizontal y, tras acercarse al centro del área, la pega. Salva un defensor.
Minuto 64
Cambios en el Real Madrid
Se van Carvajal y Camavinga y entran Trent Alexander-Arnold y Brahim.
Minuto 60
En manos de Mbappé y Vini
No genera absolutamente nada este Real Madrid. Se encomiendan a darle balones a la espalda de la defensa a Mbappé y Vinicius para que intenten hacer el empate. Mientras, Osasuna toca cómodamente sin sufrimiento alguno.
Minuto 54
Qué Madrid…
Llega Camavinga a línea de fondo y no hay nadie. Centro pasado de Carvajal que acaba en la izquierda y, en la segunda jugada, no hay tampoco nadie en el área de Osasuna. Al final, la coge Güler en la frontal y la tiene que pegar resbalándose. Estuvo cerca de ver puerta, pero es que así es muy difícil.
Minuto 50
Víctor Muñoz sigue haciendo daño
Se va Víctor Muñoz de Carvajal en velocidad de nuevo y le para con falta Valverde. Sufre el capitán ante el rápido futbolista de Osasuna, que está cedido por el conjunto blanco y que está en un momento de forma espectacular.
Minuto 46
Comienza la segunda parte
En juego de nuevo en El Sadar. Necesita encontrarse el Real Madrid si quiere darle la vuelta a un partido que se le ha puesto muy cuesta arriba. De momento, los blancos sufren el problema de siempre: que no juegan a nada. Gana Osasuna por la mínima. OSASUNA 1-0 REAL MADRID.
Minuto 45+3
Descanso en El Sadar
Final de la primera parte. Mal primer tiempo del Real Madrid o, más bien, pobre, sin fútbol para generar peligro. Osasuna tuvo muchas más oportunidades, encontrando a su killer dispuesto a meter en constantes problemas a la defensa blanca y surtió efecto. De un pisotón ligero de Courtois sacó Budimir un penalti que se encargó de transformar. Suficiente para los navarros, que ganan. OSASUNA 1-0 REAL MADRID.
Minuto 44
No puede el Real Madrid
Muy poco en ataque. No son capaces de construir los madridistas en campo contrario y Vinicius termina perdiendo la calma y la pega a la desesperada.
Minuto 43
Ocasión para Víctor Muñoz
Sufre el Real Madrid y ahora le toca a Carvajal. Le hacen entre Oroz y Víctor el dos contra uno y el canterano del Real Madrid explota su velocidad a la espalda del capitán blanco. Recortó en el área el futbolista de Osasuna y disparó pero se lanzó bien a taponar Asencio. Había llegado ya también Carvajal a la ayuda.
Minuto 38
¡GOL DE OSASUNA!
¡GOOOOOOL DE BUDIMIR! ¡GOOOOOL DE OSASUNA! No falla desde los 11 metros y marca el penalti que él mismo provocó. Se adelantan los rojillos. OSASUNA 1-0 REAL MADRID.
Minuto 36
¡PENALTI A FAVOR DE OSASUNA!
Entra el VAR para mostrarle a Quintero González un ligero pisotón de Courtois sobre Budimir. Penalti a favor de los navarros.
Minuto 35
Se tira Budimir en el área y ve la amarilla
Despeja Asencio, sale en falso Courtois y, entre medias, Budimir se va al suelo sin que haya contacto.
Minuto 32
¡A punto Alaba!
Entre Carvajal y Alaba acaban de cocinar la primera oportunidad seria de peligro del Real Madrid. Pase en profundidad de Carvajal desde la frontal del área para un austriaco que sorprende y, de primeras, ante Herrera, falla el uno contra uno. Córner, tras despejar el meta.
Minuto 29
¡AL PALO BUDIMIR!
Remate de cabeza desde lejísimos de Budimir. Desde el punto de penalti, gana el salto a Camavinga y la manda con un remate potentísimo a la madera. Muy poco del Real Madrid en ataque, ante un Osasuna crecido desde hace varios minutos y que está encontrando en el croata su puñal contra los blancos.
Minuto 25
Paradón de Courotis
Centro desde la derecha de Osasuna al segundo palo, desvía Catena, no llega Budimir ante Carreras y, aun así, evita el gol Courtois con una mano salvadora.
Minuto 23
No acierta Aimar Oroz
Filigrana de Rubén García ante Carreras, al que deja sentado en el área, antes de ponerla para Aimar Oroz. Salta y cabecea ante Carvajal, pero no a puerta. Empieza a dominar y a encerrar Osasuna al Real Madrid.
Minuto 18
La primera para Osasuna
¡Prueba Budimir! No se lo piensa el delantero croata, que la pilla en el balcón del área y busca la meta de Courtois. Se va por muy poco. Primera oportunidad del partido.
Minuto 16
Presión alta de Osasuna
No va a ser sencillo para el Real Madrid. Aprieta mucho Osasuna al conjunto blanco en salida. Presión intensa sobre la línea defensiva que está a punto de costarle un disgusto a los blancos.
Minuto 14
Domina el Madrid
No hay de momento forma de que el conjunto blanco genere problemas a Osasuna en ataque. Apertura ahora de Camavinga para Vinicius, que estaba en fuera de juego.
Minuto 5
Primeros pitos para Vinicius
Empieza a escucharse la sonora pitada sobre Vinicius cada vez que interviene. Cabe recordar que hace dos temporadas el Real Madrid denunció al árbitro por ocultar los pitos e insultos a su futbolista en este mismo escenario. Del partido, dominio sin ocasiones del conjunto blanco.
Minuto 1
¡COMIENZA EL PARTIDO!
Rueda ya el balón en El Sadar. Arranca el partido en Pamplona. OSASUNA 0-0 REAL MADRID.
Todo listo en El Sadar
A punto de comenzar el partido entre Osasuna y Real Madrid en Pamplona. El líder, contra uno de los equipos más en forma de la competición. Difícil plaza para los blancos, que históricamente no tienen encuentros plácidos en El Sadar. El pasado curso, Bellingham fue expulsado, a Camavinga se le pitó un penalti inexistente sobre Budimir y no se pitó uno claro sobre Vinicius. Acabó empate a uno.
Si el Madrid gana se pone +5 del Barcelona
Partido clave del Real Madrid. Está ahora dos puntos por encima del Barcelona, por lo que si gana en Pamplona, estará cinco arriba. El Barça juega este domingo ante el Levante.
Pitada a Vinicius en su llegada a El Sadar
Vinicius Junior volvió a ser increpado antes de jugar al fútbol. El Real Madrid llegó a El Sadar para disputar el partido de Liga ante el Osasuna y el brasileño fue el más pitado en la bajada del autobús para entrar al estadio.
Carvajal, la gran novedad en el once de Arbeloa
Carvajal no era titular con el Real Madrid desde el pasado 27 de septiembre, cuando jugó el derbi contra el Atlético. Hoy sí lo es en el duelo ante Osasuna.
En directo: Valencia – Real Madrid de baloncesto
Les recordamos también que tenemos a la vez en directo un partidazo de baloncesto, Valencia – Real Madrid de semifinales de Copa del Rey de baloncesto. Lo puedes seguir aquí.
Partido de la 25ª jornada de Liga
Este Osasuna – Real Madrid corresponde a la 25ª jornada de Liga. El equipo blanco llega como líder con 60 puntos, mientras que Osasuna está justo en mitad de tabla, en décima posición, con 30 puntos.
Alineación de Osasuna
Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Torró, Moncayola, Víctor Muñoz, Aimar, Rubén García y Budimir.
Alineación del Real Madrid
Courtois; Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler; Vinicius y Mbappé
El Madrid quiere retener el liderato ante Osasuna
¡BIENVENIDOS AL OSASUNA–REAL MADRID! El liderato está en juego en El Sadar en esta jornada 25 de Liga, en un duelo al que los dos equipos llegan en racha. Cinco partidos sin perder de los rojillos, con Budimir en un estado de forma espectacular. Por su parte, los blancos llevan ocho seguidos ganados en el campeonato. Sigue en directo el partido en este directo, con comentarios minuto a minuto.
El Real Madrid defiende en casa el liderato ante Osasuna. El conjunto blanco busca la novena victoria consecutiva en Liga, donde la última vez que no ganó fue a principios de diciembre ante el Celta, todavía con Xabi Alonso en el banquillo. Una vez que han superado al Barcelona en la clasificación, buscan mantener la buena racha y su primer puesto, ante unos rojillos que quieren acercarse a la pelea por Europa. Sigue en directo todo lo que suceda en El Sadar, en el Osasuna – Real Madrid, en OKDIARIO y DIARIO MADRIDISTA con comentarios minuto a minuto sobre el partido.
El conjunto madridista sigue lejos de hacer un fútbol óptimo pero ha encontrado la manera de ganar, que al final es lo que cuenta. Suma cuatro partidos seguidos ganando, lo que les ha catapultado a la primera plaza en Liga y a tener un pie en octavos de Champions, tras el traspié que les llevó al playoff. Ahora, buscan un nuevo triunfo que les permita mantenerse en la primera posición en Pamplona.
Por su parte, los de Lisci llegan después de cinco partidos seguidos sin perder que les han permitido dejar atrás la lucha por la permanencia y meterse de lleno en la pelea por los puestos de acceso a competición continental. Tres triunfos y dos empates suman en sus últimos partidos ligueros, con su estrella, Ante Budimir, en un gran estado de forma, haciendo cinco goles.
Minuto 66
Se va Budimir
Cambios en Osasuna. Se retiran Rubén García y Budimir y entran Raúl García y Bretones.