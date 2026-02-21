La presión del Barça surte efecto: el VAR pita un penalti milimétrico contra el Madrid en El Sadar

El árbitro Figueroa Vázquez, colegiado de VAR del partido de Osasuna – Real Madrid de Liga, se empeñó en darle emoción al campeonato al buscar un penalti de Courtois a Budimir, pena máxima que el árbitro Quintero González pitó en el césped tras revisión en el VAR. El colegiado de VAR tuvo que darle zoom a la imagen en una acción polémica contra el Real Madrid en El Sadar.

Una jugada en la que el trencilla en el campo sacó amarilla al delantero de Osasuna por simular acabó en un penalti en contra del Real Madrid (y a favor de Osasuna) tras revisión de VAR. Figueroa Vázquez avisó a Quintero González para que fuera a ver la jugada al monitor. El colegiado de VAR tuvo que darle bastante zoom a la imagen para captar un leve pisotón de Courtois a Budimir, motivo por el que se pitó penalti.

La jugada ocurrió en el minuto 35 de partido, con 0-0 en el resultado, y supuso el 1-0 para Osasuna, ya que Budimir anotó el penalti. La acción fue clave tanto en el partido como en la clasificación de la Liga, porque la lucha por la Liga está muy apretada: el Real Madrid saca dos puntos al Barcelona.

Hasta ese momento, Osasuna había tenido varias ocasiones claras, pero el resultado era de empate y el Real Madrid no estaba del todo mal en un estadio tan difícil como El Sadar. A los duelos entre Osasuna y Real Madrid en Pamplona les acompaña siempre la polémica. Hace un año, justo en estas fechas, este mismo encuentro fue clave en el devenir de la Liga, con la famosa expulsión de Bellingham y los penaltis a favor de Osasuna por lo mismo por lo que no se pitaron los del Real Madrid.

Además, este discutido penalti de VAR contra el Real Madrid en El Sadar de Pamplona se produce en un contexto de presión máxima del Barcelona, con cartas contra los colegiados -pidiendo castigos para los árbitros- y diferentes declaraciones de jugadores, directivos y entrenador.