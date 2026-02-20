Quintero González, el árbitro que expulsó a tres jugadores del Madrid ante el Celta, pitará en Pamplona

El Real Madrid ya conoce la designación para el partido de la jornada 25 de la Liga contra Osasuna. Alejandro Quintero González será el árbitro encargado de pitar el encuentro que se disputará en El Sadar este sábado a las 16:15 horas. El último precedente de los blancos con el andaluz no es nada bueno, ya que expulsó a tres futbolistas del Real Madrid en la derrota por 0-2 contra el Celta. En el VAR estará Jorge Figueroa Vázquez.

Quintero González se vuelve a cruzar en el camino del Real Madrid 76 días después de aquel Madrid-Celta el 7 de diciembre de 2025. Aquel día fueron expulsados tres futbolistas del conjunto madridista: Fran García, por doble amarilla, Álvaro Carreras y Endrick, por roja directa. Desde entonces no se han vuelto a ver.

Será la tercera vez que el colegiado de Huelva pite al Real Madrid en toda su carrera. El balance es de una victoria y una derrota. El triunfo llegó en el primer partido que Quintero dirigió al actual líder de la Liga, que venció por 4-1 a Las Palmas. Ahora, el equipo de Álvaro Arbeloa visita un campo siempre complicado como es El Sadar en busca de mantener el liderato obtenido la jornada pasada tras la derrota del Barcelona ante el Girona.