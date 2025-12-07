Carvajal al árbitro Quintero González: «El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa»

Dani Carvajal se dirigió a Quintero González, después del partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, diciéndole «el nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa». Todo, tras un partido en el que el conjunto blanco acabó, como reconoció Xabi Alonso, «desquiciado» con el arbitraje. El capitán, lesionado, estaba en el túnel de vestuarios, como habitualmente en el tramo final de los partidos, y al término del encuentro se dirigió al colegiado, como recoge el acta elaborado por Quintero.

El jugador del Real Madrid es uno de los que aparece en el acta del colegiado, aunque no estaba convocado para el partido, al estar lesionado. En las expulsiones aparece la roja por doble amarilla a Fran García y las que sacó el árbitro en el 90′, echando a Carreras por, según él, decirle «eres malísimo» y a Endrick por «llevantarse del banquillo, saliendo del área técnica, dirigiéndose hacia el cuarto árbitro a voz en grito, teniendo que ser sujetado por el cuerpo técnico».

Es en el capítulo de otras incidencias donde aparece la figura de Dani Carvajal. «Una vez finalizado el encuentro, y encontrándonos en el túnel de vestuarios, identifico al jugador D. Daniel Carvajal Ramos, sin atuendo deportivo y vistiendo ropa de calle, el cuál se dirige hacia mi persona en los siguientes términos: ‘El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa’».

Quintero González tuvo su cuota de protagonismo en el Real Madrid-Celta. Sus decisiones no habían tenido prácticamente incidencia en un encuentro que los blancos perdían por 0-1, hasta que cortocircuitó. En el descuento, le mostró dos amarillas consecutivas a Carreras por protestar para dejar a los de Xabi Alonso con nueve, le enseñó otra tarjeta a Valverde –capitán– por pedirle explicaciones y otra cartulina a Rodrygo por encararse con él. Además, echó también a alguien del banquillo madridista. Todo esto, cuando el conjunto blanco estaba completamente desquiciado.