Achraf desvela lo que Mbappé le dijo en su visita a la Copa África: «Le encanta Marruecos»

Achraf Hakimi atendió a los medios en la previa del Marruecos-Zambia y habló sobre la visita de su amigo Kylian Mbappé. El delantero francés estuvo presente en el palco durante el partido ante Mali. Un encuentro que terminó con empate a uno y deja a Los Leones del Atlas sin margen de error. Una derrota en la última jornada, unida a una victoria de Mali frente a Comora, podría complicar su Copa África.

Si eso pasa, la anfitriona podría clasificarse como uno de los mejores terceros y verse con Egipto en octavos. Además, este partido podría ser el de la reaparición de Achraf después de una larga lesión sufrida en noviembre en el partido de Champions frente al Bayern de Múnich. Pese a su lesión, el lateral ha acudido a la Copa África con permiso del PSG y podría tener minutos con Marruecos este lunes.

Aunque no jugaba, Mbappé fue a ver a su amigo Achraf en su país y a apoyar a Brahim Díaz, compañero suyo en el Real Madrid. Hakimi y el francés se hicieron muy amigos durante su etapa en el PSG y, aprovechando las vacaciones, el delantero del Real Madrid cogió un avión y se enfundó la camiseta de Marruecos del lateral para ver el encuentro ante Mali en el estadio como invitado de honor del futbolista marroquí nacido en Madrid.

«Siempre es un placer recibir a un amigo en mi país. A Kylian le encanta Marruecos, viene a menudo, disfruta del país, su cultura y su gastronomía. Me alegro mucho de que haya venido a ver el partido. Le gustó nuestro equipo y me dijo que hemos progresado mucho y, sobre todo, que tenemos lo necesario para poder ganar la Copa Africana de Naciones», dijo sobre la visita de Mbappé en el Marruecos-Mali.

Respecto a las posibilidades de tener minutos contra Zambia, Achraf lo dejó en el aire y asegura que ha venido para ayudar al equipo a ganar el título: «Me siento mucho mejor y estoy ya para ayudar al equipo a ganar esta Copa». Con 4 puntos, Marruecos tiene la clasificación en el bolsillo. Con un empate se aseguran uno de los dos primeros puestos del grupo A y la victoria les permitiría acceder a octavos como primeros clasificados.