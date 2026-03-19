Las casualidades con la lesión de Courtois que hacen al Real Madrid campeón de Europa

El Real Madrid ha conocido este 19 de marzo una lesión muy sensible, la de Thibaut Courtois, que estará de baja durante un mes y medio. Una desgracia en lo deportivo para los blancos, que pierden a uno de sus principales activos, determinante bajo los palos y responsable directo de que se mantengan con vida en Liga y Champions. Aunque siempre se puede sacar algo positivo de todo y, en esta ocasión, los plazos de la lesión de Courtois, el momento en el que se conoce y hasta los rivales a los que se medirán coinciden con lo sucedido en 2024, cuando se rompió el menisco y acabó siendo una pieza clave en la consecución de la Champions League.

El Real Madrid anunciaba el 19 de marzo de 2024 que Courtois se había roto el menisco de su rodilla derecha. Estaba a punto de reaparecer tras haberse roto meses antes el ligamento cruzado anterior izquierdo. Aquella lesión, comunicada exactamente hace dos años, provocó que no reapareciera hasta un mes y medio después. Llegó para medirse al Cádiz en Liga un 3 de mayo y acabaría siendo titular en la final de la Champions ante el Dortmund.

Esa temporada, el conjunto blanco eliminó al Manchester City y al Bayern de Múnich, repitiendo el camino que deberán hacer ahora hacia Budapest. Aunque, en aquella ocasión, el City tocó en cuartos y el Bayern en semifinales. Courtois ha sido clave este curso contra el equipo de Guardiola, pero no estaría en el tramo final de la vuelta, cuando se le elimina con una también meritoria actuación de Lunin, como pasara entonces.

Lunin jugó contra el Bayern, como deberá hacer este curso y, en el caso de unas hipotéticas semis ante Liverpool o PSG, sería el meta titular. Las semifinales se jugarían entre el 28 de abril y el 6 de mayo, por lo que Courtois no llegaría o lo haría de forma muy justa. Sí que estaría, como entonces, para las últimas jornadas de Liga y, por tanto, para una posible final de Champions.

Los plazos con Courtois son idénticos a los de 2024

El Real Madrid se ha quedado sin su portero titular para el próximo mes y medio. Justo cuando se cumplen dos años exactos de la lesión de menisco que hizo peligrar para el conjunto blanco sus aspiraciones en Europa, el belga vuelve a caer, esta vez por una lesión muscular. En aquella ocasión, los entonces dirigidos por Ancelotti alcanzaron la gloria en Wembley ante el Borussia Dortmund, ya con él bajo palos, pero el camino hacia esa final fue de lo más similar al de esta temporada y, entonces, Lunin solventó con creces la papeleta.

Si esta temporada los más optimistas ya empezaban a vislumbrar la posibilidad de ganar esta Champions, sobre todo tras eliminar al Manchester City, este cúmulo de coincidencias sobre la lesión de Courtois no hace más que reforzarla. La situación es idéntica a la de 2024 y, si entonces se hizo, por qué no se podría lograr ahora.