Así fue el primer día de Mourinho en Valdebebas: reuniones, mercado y regreso el 13 de julio

José Mourinho ya ha comenzado a ejercer como entrenador del Real Madrid. Aunque el club todavía no ha hecho oficial su contratación mediante un comunicado, el técnico portugués acudió este miércoles por primera vez a Valdebebas para empezar a preparar una temporada que arrancará oficialmente el próximo 13 de julio, fecha fijada para el regreso del equipo al trabajo sin los mundialistas.

La visita de Mourinho tuvo un carácter eminentemente organizativo. El portugués aprovechó la jornada para conocer en profundidad unas instalaciones que han cambiado enormemente desde su anterior etapa en el club blanco. También saludó a numerosos empleados de la entidad y mantuvo diferentes reuniones de trabajo para comenzar a perfilar los detalles de la próxima pretemporada.

En el Real Madrid no existe ninguna prisa por anunciar oficialmente su llegada. Tampoco por parte del propio entrenador. El comunicado puede producirse esta misma tarde, la próxima semana o incluso más adelante. La hoja de ruta está marcada desde hace tiempo y no sufrirá modificaciones. La presentación de Mourinho no tendrá lugar hasta julio, cuando el equipo regrese de vacaciones y arranque la pretemporada.

Durante su estancia en Valdebebas, Mourinho mantuvo diferentes encuentros con responsables del área deportiva. El objetivo era seguir avanzando en la construcción de la plantilla para el próximo curso. El portugués ya se reunió el pasado martes con los máximos responsables del club para abordar cuestiones deportivas y analizar los movimientos que todavía deben realizarse en el mercado.

Porque en el Real Madrid consideran que la plantilla aún necesita refuerzos. Tras las incorporaciones ya cerradas de Dumfries y Konaté, la dirección deportiva sigue trabajando en nuevas operaciones para completar un proyecto que permita al equipo volver a competir por todos los títulos.

Al tanto de lo de Julián Álvarez

Uno de los nombres que más interés ha despertado en las últimas semanas es el de Julián Álvarez. Mourinho ha estado perfectamente informado de todo lo sucedido alrededor del delantero argentino. De hecho, cuando Florentino Pérez habló públicamente sobre la operación durante su intervención en Horizonte, el entrenador preguntó inmediatamente por la situación del futbolista y recibió información detallada sobre un jugador que gusta mucho dentro de la entidad. Por ello, lo que sucedió este martes no le pilló por sorpresa.

Mientras el mercado continúa avanzando, Mourinho ya ha dado el primer paso. Sin focos, sin presentación y sin comunicado oficial. Pero con trabajo. Mucho trabajo. Porque la planificación del nuevo Real Madrid ya está en marcha.