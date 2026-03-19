El Gobierno vuelve a cerrar el Palacio: el Real Madrid-Hapoel Tel Aviv se jugará sin público

El Gobierno ha vuelto a cerrar el Palacio de los Deportes. El Real Madrid-Hapoel Tel Aviv, partido de la jornada 33 de la Euroliga, se jugará sin público el próximo martes después de que la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte lo haya decretado de alto riesgo por la visita del equipo israelí.

La decisión, como sucedió de cara al encuentro del pasado 8 de enero entre Real Madrid y Maccabi Tel Aviv, la ha adoptado el delegado del Gobierno en la capital de España, Francisco Martín, en consenso con el Ministerio de Educación y Deportes. Ésta vuelve a afectar al conjunto blanco, que por segunda vez esta temporada jugará sin su afición ante los israelíes.

La politización del deporte hace que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez jalee las manifestaciones a favor de Palestina que tendrán lugar a las puertas del Palacio, considerándolas un factor de riesgo para los jugadores y cuerpos técnicos. Por lo cual, el pabellón madridista se volverá a vaciar en el antepenúltimo choque en casa de los de Sergio Scariolo en la fase regular de la Euroliga.

El riesgo de que esto se repita en un hipotético play off es real, ya que a día de hoy el Real Madrid es tercero (puede ponerse segundo si gana este viernes al Zalgiris Kaunas) y el Hapoel quinto. De mantenerse los blancos en esa posición de la tabla y los israelíes caer a la sexta, se medirían en la eliminatoria que da acceso a la Final Four de Atenas.

El Real Madrid-Hapoel a puerta cerrada

Una clara desventaja para el Real Madrid, mientras en España ya se juega con público en partidos con visita israelí, como el del pasado 29 de enero en el Roig Arena entre el Valencia Basket y el Maccabi. El club blanco, que aún no ha anunciado oficialmente el cierre del Palacio el próximo martes, volverá a aplicar la fórmula de devolución de importes de entradas y el correspondiente a un encuentro a sus abonados.