Toda la verdad de la oferta por Julián Álvarez

La oferta de 150 millones de euros del Real Madrid por Julián Álvarez no fue un movimiento improvisado. Tampoco una operación destinada únicamente a intentar fichar al delantero argentino. En el Santiago Bernabéu sabían perfectamente que convencer al Atlético de Madrid iba a ser una misión prácticamente imposible. Aun así, decidieron dar el paso. Y lo hicieron porque entendían que podían salir ganando incluso en el caso de recibir una negativa como finalmente ocurrió.

Tal y como adelantó en exclusiva OKDIARIO, el Real Madrid presentó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez. Horas después fue el propio club blanco quien confirmó oficialmente el movimiento mediante un comunicado en el que informaba de que la propuesta había sido rechazada por el Atlético de Madrid.

La respuesta era la esperada. Nadie en Valdebebas confiaba realmente en que el conjunto rojiblanco aceptase negociar la salida de uno de sus futbolistas más importantes. Sin embargo, detrás de la operación existían varios objetivos estratégicos perfectamente definidos.

El primero tenía como destinatario al propio Atlético de Madrid. En el Real Madrid consideran que rechazar una oferta de 150 millones de euros coloca a los dirigentes rojiblancos en una situación delicada. Especialmente ante Apollo, inversor más importante de la entidad colchonera. Porque después de haber dicho no a semejante cantidad, cualquier propuesta futura por debajo de esa cifra resultará mucho más difícil de justificar.

Un mensaje directo al Barcelona

Pero la maniobra tenía una segunda lectura. Y esa apuntaba directamente al Barcelona. En el Real Madrid existe la convicción de que Julián Álvarez es uno de los grandes objetivos del conjunto azulgrana para reforzar su ataque. Por ello, la oferta presentada también buscaba elevar el precio de una hipotética operación futura.

Ahora, cualquier club que quiera negociar por el delantero argentino partirá de una referencia muy clara: 150 millones de euros. Una cifra que complica enormemente las aspiraciones de un Barcelona que difícilmente podrá afrontar una inversión de semejante calibre.

En el Santiago Bernabéu tenían claro que había una línea roja que no podían permitir cruzar. La posibilidad de que Julián Álvarez terminase vistiendo de azulgrana era vista como una amenaza deportiva importante. El argentino es considerado uno de los mejores delanteros del mundo y su llegada reforzaría notablemente a un rival directo.

Por eso, aunque la operación no haya terminado con el fichaje del jugador, en el Real Madrid entienden que la jugada ha cumplido buena parte de sus objetivos. Han colocado al Atlético en una posición incómoda y, al mismo tiempo, han complicado el camino del Barcelona. Dos movimientos en una sola operación.