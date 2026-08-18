Thiago Pitarch ya es jugador del primer equipo del Real Madrid a todos los efectos. El joven centrocampista ha firmado el nuevo contrato que certifica definitivamente su ascenso a la primera plantilla madridista, culminando una operación que OKDIARIO adelantó el pasado 17 de marzo. Aquel día, este medio informó de que la entidad tenía decidido mejorar las condiciones del canterano, blindarle y darle definitivamente estatus de futbolista del primer equipo. Cinco meses después, el proceso ya está completado.

La única excepción estará en el dorsal. Thiago Pitarch seguirá luciendo un número correspondiente al filial porque el Real Madrid cuenta actualmente con 25 jugadores en la primera plantilla y no existe ningún dorsal disponible. Una cuestión puramente administrativa que no cambia absolutamente nada respecto a su situación deportiva: Pitarch pertenece al primer equipo, entrenará con Mourinho y estará a las órdenes del portugués durante toda la temporada.

El paso supone también una importante muestra de confianza por parte del Real Madrid. En marzo, cuando Thiago comenzaba a asentarse entre los mayores, el club ya tenía claro que debía actualizar un contrato que había quedado pequeño ante su meteórica progresión. El plan pasaba por hacerle jugador del primer equipo, concederle una importante mejora salarial y blindarle con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

Mourinho terminó de despejar las dudas

La decisión contractual llega acompañada de otra todavía más importante en lo deportivo: José Mourinho quiere a Thiago Pitarch en su plantilla. Durante el verano existió la posibilidad de que el centrocampista saliese del Real Madrid para disfrutar de minutos y continuar creciendo. El Fulham de Álvaro Arbeloa, uno de sus grandes valedores durante su etapa en La Fábrica, se presentó como una posibilidad muy interesante. Pero Mourinho frenó esa opción.

El entrenador portugués ha comunicado tanto al club como al propio jugador que cuenta con él. Le gusta su capacidad para jugar en el doble pivote, su criterio con el balón, su tranquilidad para sacar la pelota desde atrás y también el trabajo que ofrece sin ella. La pasada temporada ya disputó 16 partidos oficiales con el primer equipo, diez de Liga y seis de Champions, confirmando que estaba preparado para competir al máximo nivel.

Ahora solamente falta que vuelva al terreno de juego. Thiago continúa recuperándose de la lesión en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda que sufrió durante la pretemporada. No tuvo que pasar por quirófano y los plazos apuntan a que podrá estar disponible durante el mes de septiembre. Mourinho no tiene ninguna intención de asumir riesgos con uno de los futbolistas llamados a tener protagonismo esta temporada.

Una apuesta que viene de lejos

El ascenso definitivo de Thiago Pitarch no responde únicamente a lo que ha visto Mourinho. El Real Madrid llevaba meses preparando este movimiento. El pasado 17 de marzo, OKDIARIO ya explicó que en Valdebebas tenían decidido convertirle en jugador del primer equipo y mejorar considerablemente sus condiciones después de su irrupción con los mayores.

La evolución del futbolista terminó de convencer a todos. Thiago pasó de ser una de las grandes promesas de La Fábrica a demostrar que podía tener un sitio entre los mayores y este verano volvió a confirmar su crecimiento siendo uno de los líderes de la España campeona de Europa Sub-19.

Ahora ya no hay dudas ni interrogantes sobre su futuro. Thiago Pitarch es jugador del primer equipo del Real Madrid. El dorsal seguirá siendo del Castilla porque las 25 fichas están ocupadas, pero todo lo demás será de los mayores. Contrato, salario, dinámica de trabajo y, sobre todo, la confianza de Mourinho. El Real Madrid tiene una solución para su centro del campo sin necesidad de buscarla fuera: la tenía en casa.