Proyecto Mourinho, así jugará el Madrid

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  • MARCOS LÓPEZ

José Mourinho ha sido oficialmente presentado como técnico del Real Madrid y Marcos López, en su sección OKSCOUTING, analiza cómo será el conjunto del portugués. Así jugará el Real Madrid tras el cambio en el banquillo: el equipo blanco arranca oficialmente la temporada el sábado ante el Espanyol.

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