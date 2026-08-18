Mourinho presentado como entrenador del Real Madrid en un acto privado con Florentino Pérez

José Mourinho ya ha sido presentado como entrenador del Real Madrid. Lo ha hecho en un acto privado, con Florentino Pérez y en el que ha firmado el contrato que le une al conjunto blanco hasta 2029. El técnico portugués lleva ya varias semanas ejerciendo de lo que es, entrenador, pero no ha sido hasta este martes, a cuatro días del inicio oficial de la temporada, cuando ha sido presentado.

Presentación diferente a las que estamos acostumbrados. Ha sido en la Ciudad Deportiva de Valdebebas -Ciudad Real Madrid-, sin prensa, ni preguntas y con fotos y vídeos de la televisión del club. No hay declaraciones de José Mourinho, que hablará por primera vez (más allá de sus comentarios tras los partidos de pretemporada) este viernes en la rueda de prensa previa al partido de Liga ante el Espanyol.

Así, oficialmente, Mourinho ya está de vuelta. Realmente lo estaba desde que se anunció su fichaje a principios del mes de junio y posteriormente a mediados de julio, cuando comenzó la pretemporada. El acto en la Ciudad Real Madrid ha sido sencillo: las 15 Copas de Europa de fondo, fotos con Florentino Pérez con la camiseta del Real Madrid, la aparición de Pirri, presidente de honor del club.

Mourinho y Florentino han firmado el contrato del primero y se han dado varios abrazos, además de tener conversaciones. Ambos han visto el vídeo de recibimiento al portugués y poco más. No ha habido prensa, tampoco declaraciones, y la afición no ha podido estar en esta bienvenida (de regreso) de José Mourinho en el club blanco.

OKDIARIO ya informó que las presentaciones de los fichajes de esta temporada (también los jugadores) serán privadas, sin prensa ni aficionados. Los actos serán sencillos y familiares, recibimientos a puerta cerrada por parte de Florentino Pérez. El resto de presentaciones -quedan las de todos jugadores fichados- se irán celebrando esta semana.