El Real Madrid confirma su escalada con una gran segunda parte ante el Maccabi

El Real Madrid cumplió su deber y logró ganar este jueves al Maccabi Tel Aviv para cerrar la doble jornada de la Euroliga con dos victorias (98-86). Era un requisito imprescindible para los blancos sumar en los dos partidos de esta semana y al hacerlo dan un salto en la clasificación. Con 13 triunfos, están a uno del Valencia Basket, que hasta hace pocos días era líder.

Un gran Andrés Feliz (4/5 en triples y 12 puntos) deshaciendo el colapso de la primera parte con sus triples y el empeño defensivo de Mario Hezonja (16, cuatro rebotes y tres asistencias) y Facundo Campazzo (15, dos y cinco) dieron aire a los de Sergio Scariolo, que no tuvieron el apoyo de su afición. La mejoría defensiva (35-32 en rebotes) y en el acierto en la segunda parte (56% en tiros de campo) fueron la clave de un Real Madrid que confirma su escalada en la competición europea.

El partido empezó frío, como el día en Madrid y, lógicamente, por un vacío Palacio de los Deportes donde lo único que se escuchaban eran las bocinas, las indicaciones técnicas y las arengas de los suplentes. Y en medio de ese ambiente, Hezonja irrumpió con nueve puntos en el primer cuarto para empujar al equipo blanco en un inicio igualado en el que el arma de Maccabi fue su acierto con tres triples de seis intentados para un 21-25.

Por tercer encuentro consecutivo los de Scariolo volvían a ceder terreno al término del primer cuarto. Y lo hacían descuidando una vez más el rebote, un déficit que generó una desventaja de siete puntos (26-33) a favor del Maccabi por un 3+1 de Santos. El Real Madrid maquilló un flojísimo segundo parcial en defensa con tres triples de Feliz y otro de Campazzo con los que se conseguía empatar (45-45).

Feliz lidera la reacción

Con otro triple, de Chuma Okeke, el Real Madrid le daba la vuelta al marcador y se iba ganando al descanso gracias a un tapón de Hezonja a Lundberg en la última jugada de una primera parte en la que volvió a conceder de más, con Maccabi cerca de los 50 puntos (48-47). Ni Usman Garuba ni Alex Len convencieron a Scariolo después de varias acciones fallidas y Walter Tavares salió a cerrar la puerta. El caboverdiano jugó 13 de los 20 primeros minutos y acabaron siendo 27 en total.

El Real Madrid se aplicó en defensa con Okeke y Alberto Abalde, Campazzo y Hezonja dispararon a los blancos en ataque y un gran Tavares (siete puntos en el tercer cuarto) ponía la máxima en 67-55 con un parcial arrollador de los blancos (28-18). La ventaja permitió a Scariolo borrar su quinteto de confianza en la segunda parte y Feliz y Gaby Deck volvieron con fuerza para prorrogar el buen momento.

El Real Madrid dominó tranquilo el último cuarto y al final a Trey Lyles se le cayeron los puntos (12), pero los líderes del equipo blanco siguen siendo Tavares, Hezonja y Campazzo, decisivos este jueves pese a cargarse de minutos. Lo próximo para los madridistas es viajar a Andorra el domingo antes del Clásico de Euroliga del próximo viernes contra el Barcelona.