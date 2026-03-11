Arbeloa: «Valverde es el Juanito del Siglo XXI»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions. Los blancos ganaron 3-0 a un Manchester City que se mostró tremendamente inferior a los madridistas. Valverde, en una actuación de época, hizo tres goles a los ingleses y Vinicius falló un penalti.

«Estoy muy contento por una noche como esta, por cómo han trabajado los jugadores», comenzó Arbeloa, quien subrayó que las sensaciones externas no eran las más optimistas: «Las sensaciones que recibíamos de fuera no eran de mucha confianza hacia este equipo y jugadores. Al Real Madrid no hay que darle por muerto nunca».

«Ni me acerco a Guardiola ni a su historia. El Real Madrid tiene un rival como Pep y cuando le superamos nos engrandece. Me llena de orgullo como han creído en el plan. Todo lo que ha pasado en el campo es un orgullo si luego tiene recompensa», comentó.

El técnico también destacó la preparación táctica frente al equipo de Pep Guardiola: «Sabíamos muy bien cómo juega el City de Pep. Hemos intentado cerrar muchas líneas de pase, no saltar al poseedor y encontrarte a la espalda. Queríamos hacer daño con balón y así ha sido».

Arbeloa se refirió con especial cariño a Federico Valverde, definiéndolo como «el Juanito del siglo XXI». «Da igual donde le pongas. Soy muy pesado de hablar con él, me canso. Es una noche mágica que no va a olvidar nunca», añadió.

También hizo mención al penalti de Vinicius: «Por pedir que no quede. Si alguien se repone de los golpes es él». Además, Arbeloa se refirió a la lesión de Mendy: «No sabemos aún qué le pasa a Mendy. No tiene buena pinta, agradecerle el esfuerzo. Corríamos un riesgo al ponerle dos partidos después de un tiempo parado. Es una maravilla poder entrenarle y una pena su lesión».

Sobre Thiago Pitarch, fue claro: «A Thiago le he dado la enhorabuena. Hay que valorar a los canteranos, son chicos que sienten el Madrid, con mucha capacidad y se dejan la vida. Manuel Ángel también cuando ha salido. Es un orgullo verles competir y que muestren al mundo de lo que son capaces».

«Esto no está terminado, sabemos lo que nos espera en Mánchester. El equipo que nos espera, lo grande que es Pep…», comentó un Arbeloa que quiere mantener los pies en el suelo.