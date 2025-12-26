Mbappé, un tercio del Real Madrid en 2025

Ante el Sevilla, Kylian Mbappé igualó el registro de Cristiano Ronaldo como máximo goleador del Real Madrid en un año natural. El francés alcanzó la cifra de 59 tantos en el último partido de un año 2025 en el que no ha encontrado socios de cara a puerta. La dependencia goleadora de Mbappé se ha disparado en sus primeros doce meses al completo como madridista. El ’10’ merengue ha anotado más de un tercio de las 142 dianas del Real Madrid en 2025.

Ninguno de sus acompañantes en el ataque merengue se acerca a sus cifras. En segunda posición se sitúa Vinicius Junior, que ha bajado hasta los 13 goles, en parte, por los 14 encuentros que acumula sin ver portería. En 2024, el brasileño alcanzó los 31 tantos a pesar de disputar menos partidos (47 encuentros frente a 61 en 2025). Recuperar la puntería del ‘7’ es uno de los principales objetivos del Real Madrid de cara a revitalizar la situación del equipo el próximo año.

En tercer lugar aparece Jude Bellingham con 12 goles. El futbolista inglés no ha recuperado el instinto para el gol que mostró en sus primeros meses con la camiseta blanca. Ante el Sevilla, anotó su última diana de un 2025 en el que, al igual que Vinicius, no ha mostrado su mejor versión. Bellingham no ha encontrado su sitio, a caballo entre el centro del campo y la delantera, ni en su segunda campaña con Ancelotti ni con la llegada de Xabi Alonso al banquillo. Lastrado por una lesión en el hombro, de la que se operó tras el Mundial de Clubes, el británico no ha recuperado su mejor versión tras superar estas dolencias.

Sólo cuatro futbolistas del Real Madrid han alcanzado la decena de tantos. El último es Rodrygo Goes, que ha mejorado sus prestaciones en la parte final del año pero sin superar los diez goles. Por otra parte, la trayectoria de Arda Güler ha ido a la inversa. Después de brillar en el Mundial de Clubes y en el arranque de temporada, el turco ha ido perdiendo fuelle al retrasar su posición y ha dejado su cifra de goles en ocho. Por detrás, empatan a cinco Gonzalo García, Brahim, Valverde y Endrick y aparecen otros nombres como Camavinga y Modric, con cuatro cada uno.

Objetivo: acompañar a Mbappé

El gran reto en fase ofensiva al que se enfrenta el Real Madrid de cara a 2026 es el de complementar las cifras de Mbappé con más aportaciones de sus compañeros. Recuperar la mejor versión de Vinicius se antoja clave para ello. Con pie y medio fuera del Real Madrid en verano, el que parece estar tomando el testigo como socio principal de Mbappé es un Rodrygo Goes que ha remontado el vuelo a final de año. Xabi Alonso ha apostado por los tres mencionados y Bellingham en ataque en sus últimas alineaciones, y los números goleadores deberían mejorar. También se espera más del balón parado, que no está dando los réditos de antaño, o de jugadores de complemento como Brahim o Gonzalo.