El Bernabéu paga su enfado con dos tremendas pitadas al equipo y al árbitro

El Real Madrid – Celta acabó con bronca en el Santiago Bernabéu. La afición madridista pagó su enfado por la durísima derrota ante el conjunto gallego con una pitada monumental dirigida al equipo y al árbitro Quintero González, que la lio en el tramo final del encuentro. El Real Madrid cayó con bronca ante el Celta.

Tras pitar el final el árbitro, el Bernabéu dedicó una sonora pitada tanto a jugadores como al colegiado. El Real Madrid no estuvo a la altura y cayó por 0-2 ante el Celta de Vigo con un doblete goleador de Swedberg. El conjunto blanco volvía un mes después al Bernabéu y lo hizo con una derrota, sin marcar goles y estando siempre superado por el Celta.

Además de la pitada dirigida a los jugadores, también el Bernabéu abroncó al árbitro, un Quintero González que dejó al Real Madrid con nueve jugadores. Primero expulsó a Fran García y después a Álvaro Carreras. Además, sacó varias tarjetas amarillas. El Bernabéu se cabreó con este árbitro, al que le superó por completo en el partido.

El Real Madrid perdió ante el Celta de Vigo y se queda a cuatro puntos del Barcelona en la clasificación de la Liga. Hace cinco jornadas, era el equipo blanco el que estaba primero con cinco puntos de ventaja.