Sin alma. Sin fútbol. Sin nada. El Real Madrid firmó uno de los grandes esperpentos de los últimos años que se recuerdan en el Santiago Bernabéu contra el Celta de Vigo. Todo lo bueno que hicieron el pasado miércoles en San Mamés lo tiraron por la borda contra los gallegos, ante los que jugaron un partido ridículo, donde nunca estuvieron a la altura de lo que se le demanda a un equipo como el madridista.

De quién fue la culpa en esta ocasión es la gran pregunta, pero la respuesta importa poco. Lo importante es que el Real Madrid cayó derrotado y se queda a cuatro puntos del Barcelona. De hecho, ya sólo es segundo porque tiene un partido más que el Villarreal. Y lo que es más dramático es que sigue dejando unas sensaciones muy pobres.

Es cierto que Xabi Alonso hizo experimentos y es posible que el Real Madrid no esté para eso. Asencio fue lateral, Álvaro central y Arda Güler titular. Sí, novedades pensando en lo que se viene el miércoles, pero que no tendrían que haber desactivado hasta este extremo a un equipo incapaz de jugar bien al fútbol. Otra vez.

La situación ahora es clara. Xabi vuelve a perder el oxígeno ganado en Bilbao y el duelo contra el Manchester City es una final para el donostiarra. Una nueva derrota, ya casi importa poco cómo se produzca, dejaría su futuro en una situación muy complicada, que vuelve a tambalearse.

Fran se autoexpulsa en un minuto

Fran García vio dos amarillas con un minuto y 13 segundos de diferencia para dejar al Real Madrid con 10 jugadores a los 64 minutos de encuentro. «¡Fran, no me jodas!», le gritó Xabi Alonso desde la banda al confirmar que el lateral izquierdo se había equivocado. Se perderá el encuentro contra el Alavés de la próxima jornada. Tampoco estará Álvaro Carreras, ya que también fue expulsado.

Militao, una rotura y un problema

Éder Militao se rompió muscularmente en el encuentro que enfrentó a Real Madrid y Celta en el estadio Santiago Bernabéu. El brasileño tuvo que esprintar en una acción con Pablo Durán y, tras despejar el balón, pisó y sintió un fuerte dolor en la parte posterior del muslo izquierdo, en la zona del isquio. El central se quedó tendido en el suelo e, inmediatamente, sus compañeros comprobaron que no podía seguir. En su lugar entró Rüdiger, mientras que el carioca abandonaba el césped con la ayuda de los servicios médicos del conjunto blanco. Será sometido a pruebas en las próximas horas, pero la sensación es que es “muy preocupante”.

Hay que recordar que Xabi Alonso tiene todas las ausencias por lesión en la defensa. Y es que, en estos momentos, la enfermería del Real Madrid está ocupada por Carvajal, Alaba, Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Mendy y, ahora, Éder Militao. Todos ellos son zagueros y ninguno estará el miércoles contra el Manchester City.

