El Real Madrid se desespera: Fran García expulsado por ver dos amarillas en un minuto

Fran García fue la cara de la desesperación del Real Madrid en el choque ante el Celta de Vigo. Con 0-1 en el marcador a favor de los gallegos, el lateral izquierdo del conjunto blanco vio dos amarillas seguidas, en un minuto que le llevaron a ser expulsado. Primero, por cortar una contra en el 63′ y, en el 64′, por llegar tarde a un balón y pisar a Williot Swedberg. Dos acciones consecutivas que dejaron al conjunto blanco con uno menos con la labor de darle la vuelta al partido en menos de media hora.

El canterano volvía a la titularidad tras ser suplente en San Mamés. Después de ser de la partida tanto en Elche como frente al Girona, se quedó en el banquillo ante el Athletic, en el triunfo por 0-3 en Bilbao. Con Carreras como central, Xabi Alonso apostaba por el de Bolaños de Calatrava en el once, pero la apuesta no salía nada bien.

El equipo en la primera parte fue soporífero, mientras que en la segunda se confirmó el desastre. El Celta se adelantaba y el Real Madrid no tenía ninguna intención de mejorar. En la misma línea de los últimos partidos, eran incapaces apenas de generar.

Por si fuera poco, Fran García complicaba más las cosas. Primero, hacía una falta para evitar un ataque prometedor del Celta. Un minuto después, veía la segunda amarilla, totalmente pasado de revoluciones, al llegar tarde a una acción y terminar pisando a Swedberg cuando ya había soltado el balón.