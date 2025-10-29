Fran García: «Vinicius es un buen compañero, ha dicho que lo sentía»

Fran García ha hablado al salir del entrenamiento del Real Madrid sobre las disculpas que les ha pedido Vinicius en el vestuario. El brasileño ha pedido perdón a sus compañeros por su comportamiento durante el Clásico, cuando fue sustituido por Xabi Alonso. Entonces, comenzó a hacer aspavientos, entre gritos de desacuerdo hacia la decisión del entrenador. Tras la victoria y ante la vuelta a los entrenamientos, Vinicius ha aprovechado para hablar con el resto de la plantilla. El lateral no ha dudado, tras ello, en decir que el delantero «es un buen compañero», además de explicar que les había dicho «que lo sentía».

No sólo con sus compañeros. El brasileño ha utilizado las redes sociales para disculparse tras su actitud en el Clásico contra el Barcelona al ser sustituido además de con sus compañeros, con el presidente y con el club. El brasileño se mostró muy enfadado con Xabi Alonso al ser cambiado, hasta el punto de no mencionarle en ningún momento.

Vinicius se enfadó mucho al ser sustituido del Clásico a los 72 minutos. El brasileño no entendía que fuese el elegido para abandonar el terreno de juego cuando vio su número en el cartel luminoso del cuarto árbitro. Empezó a hacer aspavientos y gestos de desaprobación ante la decisión de Xabi Alonso de sacarlo del campo por Rodrygo.

🙏 Fran García confirma las disculpas de Vinicius al vestuario del Real Madrid: 🤍 "Es un buen compañero". 📹 @kikeortizzz pic.twitter.com/qrOoW6vVVX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 29, 2025

El camino hacia el banquillo del delantero fue tenso, pero, cuando llegó, sin mirarse con el donostiarra y manifestando su enfado, decidió irse hacia el túnel de vestuarios, abandonando el campo. Ocho minutos después, regresó al banquillo y fue protagonista en la doble trifulca del final del duelo. Ahora, en la vuelta a Valdebebas, las cámaras del Chiringuito de Jugones han hablado con Fran García, que no ha dudado en decir lo que les ha transmitido el brasileño.