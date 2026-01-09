La dulce venganza de Vinicius en redes contra Simeone: «Has perdido otra eliminatoria»

Vinicius Júnior pasó facturas después de la victoria del Real Madrid en el derbi de la Supercopa de España. Durante todo el partido, el brasileño recibió provocaciones constantes de Diego Pablo Simeone con la intención de sacarle de quicio. Una artimaña que se convirtió en la gran polémica del partido y que hizo que el futbolista se guardase todo el cabreo dentro hasta lanzar un dardo en redes sociales.

Al poco tiempo de terminar el partido, el extremo aprovechó un vídeo del periodista Fabrizio Romano para lanzar un claro mensaje al entrenador argentino: «Has perdido otra eliminatoria», escribió junto con cuatro emoticonos de caras reflejando pena a modo de ironía. Sin embargo, la justificación llega después de un cúmulo de emociones que estuvo urdiéndose durante horas.

En apenas unos minutos desde que arrancó el partido, el Cholo tuvo claro su objetivo: sacar del partido a Vinicius. Tanto es así que, cada vez que estaba cerca de su área técnica, se dedicaba a intentar pincharle por los rumores de un supuesto mal momento con el club blanco a nivel deportivo y contractual: «Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo…», gritaba después de varios momentos dándose ‘recaditos’ el uno al otro.

Vinicius devuelve el dardo

Sin embargo, no todo iba a quedar ahí. Ya en la segunda parte, cuando el partido alcanzaba el momento más tenso, el cambio del carioca derivó en que estallase lo acumulado. Antes de que el delantero fuese al banquillo, se dirigió al banquillo del Atlético a recriminar la actitud de Simeone, a lo que él respondió señalando los silbidos que se escucharon en el King Abdullah: «Escucha los pitos». Momento en el que el cuerpo técnico tuvo que agarrarle para evitar que el asunto fuese a mayores a pesar de que ambos acabaron recibiendo la tarjeta amarilla.

Un momento que hizo que hasta el propio Xabi Alonso tuviera que intervenir para defender a Vinicius: «¡Tú a los tuyos, hostia!», exclamó mientras el cuarto árbitro trataba de tranquilizarle. Ya, en rueda de prensa, Simeone esquivó hablar del tema: «Lo que pasa en el campo, se queda en el campo. Respeto a todos los jugadores del Real Madrid. No me acuerdo, tengo una memoria frágil», comentó. Minutos después, Vinicius dio la última palabra con su equipo clasificado para ganar el primer título del año.