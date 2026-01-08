Simeone: «No tengo nada que decir de Vinicius, lo que pasa en el campo se queda en el campo»

Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación tras perder la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid. El Atlético de Madrid hizo un buen partido dentro de que este derbi no pasará a la historia por su belleza, pero la pegada de los blancos fue suficiente para lograr el triunfo y estar en la final.

«Arrancaron el partido con un golazo. Un tiro extraordinario. Lo vi en el campo cuando lo pasaron y la pega muy bien. La pasa por afuera de la barrera. El equipo hizo un partido muy bueno, valía sólo ganar y ellos definieron con las situaciones que tuvieron», comenzó Simeone.

Sobre el calor, comentó lo siguiente: «La temperatura influye y para los dos era igual. Buscamos ganar el partido. Tuvimos bastantes situaciones para convertir, pero no tuvimos esa contundencia».

«Una de Alex, otra que Courtois atacó bien, otra de Marcos desde fuera del área… Hay días que no jugamos bien, hoy todo lo contrario, pero nos quedamos fuera», explicó sobre las ocasiones falladas.

Simoene también habló de lo sucedido con Vinicius: «No tengo nada que decir. Las cosas que pasan ahí en el campo, terminan ahí. Nada que decir. Respeto a todos los jugadores del Real Madrid, a Carvajal también, y le dije lo que se ve desde fuera, que es lo que les sucede a todos ellos». Al ser cuestionado por lo que le dijo al brasileño, tiró de ironía: «No me acuerdo, tengo una memoria fragil».