Xabi Alonso salva otra vida. Con dificultades, con bajas, pero el donostiarra logró el objetivo. El Real Madrid ganó con más pegada que fútbol al Atlético de Madrid en semifinales y jugará la final del próximo domingo contra el Barcelona, pero eso ya será otra historia. Lo importante para el donostiarra era conseguir la victoria, ya que de no hacerlo habría sido despedido mañana mismo. De momento, coge aire.

El Real Madrid no jugó bien al fútbol, pero en este tipo de partidos lo importante es ganar sin importar las formas y los blancos lo hicieron. Xabi Alonso celebró cada gol con más alivio que felicidad, se lamentó con el 2-1, sufrió en cada ocasión rojiblanca y, con el pitido final, terminó con una sonrisa.

Qué zapatazo

Se estaban asentando ambos equipos sobre el césped cuando Bellingham era víctima de una falta a unos 30 metros de distancia de la portería rojiblanca. Estaba centrada, pero lejana. Parecía complicado que esa jugada acabase en algo positivo para los madridistas, pero Valverde, con el brazalete de capitán en este derbi, no dudó en soltar un zapatazo que se coló por la escuadra de la meta rojiblanca. La barrera no estaba bien colocada y Oblak llegó a tocar el misil enviado por el uruguayo, al que no se le debe quitar el más mínimo mérito.

Valverde coronó su partidazo asistiendo a Rodrygo en el segundo gol del Real Madrid. El uruguayo metió un gran balón en profundidad a su compañero, que terminó definiendo a la perfección para hacer la segunda diana madridista. «¡Bien, Fede!», gritaba Xabi Alonso desde el banquillo.

Una racha insostenible

Vinicius suma 1.491 minutos sin ver portería con el Real Madrid. 16 partidos. Ante el Atlético tampoco hizo gol y, lo peor, es que volvió a firmar un encuentro muy pobre. Ya ha superado esa racha que tenía Rodrygo y veremos cuándo le pone punto final.

Sin centrales

Así terminó el Real Madrid la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético. Rüdiger forzó para jugar y aguantó poco más de 70 minutos, mientras que Asencio terminó tocado. Huijsen no estaba para saltar al terreno de juego, por lo que Xabi apostó por Mendy y Fran García, dos laterales izquierdos. Al centro de la defensa madridista pasaron a jugar Tchouaméni y Carreras, mientras que en el costado zurdo dobló laterales.

Vinicius vs. Simeone, la bronca del derbi

Se vivieron momentos tensos en la primera mitad del derbi cerca del banquillo del Atlético de Madrid, donde Simeone y Vinicius estuvieron varios minutos discutiendo. Las cámaras de Movistar captaron lo que dijo el entrenador rojiblanco al madridista: «Florentino te va a echar, acuérdate luego». El argentino se quejó al cuarto árbitro y, cuando se llegó al descanso, habló con Busquets Ferrer, árbitro del encuentro, y con Dani Carvajal.

Cuando Xabi Alonso decidió quitar a Vinicius, el estadio comenzó a silbar. La duda es si al jugador o al cambio. La realidad es que Simeone aprovechó el momento para insinuar al madridista que le estaban silbando. Esto provocó la última tangana, que terminó con el brasileño amonestado.

Saltaron chispas

Cuando también saltaron chispas en el derbi fue al cuarto de hora de encuentro, cuando Valverde y Baena, que llevaban tiempo sin coincidir en un terreno de juego, se toparon el uno con el otro. Baena agarró a Valverde cuando este quería comenzar la carrera. Busquets Ferrer pitó la falta, pero el charrúa se revolvió y empujó al roquetero. El asunto no fue a más y el juego transcurrió con normalidad. Hay que recordar que ambos mantienen una enemistad desde que el actual jugador del Atlético de Madrid militaba en el Villarreal.

Las notas del Real Madrid