Valverde gobierna en el derbi: misil a lo Roberto Carlos para marcar un golazo y asistencia a Rodrygo

Federico Valverde sacó por fin su excelente golpeo a paseo en Arabia Saudí. Tras el primer minuto de juego, el uruguayo aprovechó una falta producida a unos 25 metros de la portería para mandar un misil a la escuadra de Oblak. Un lanzamiento que recordó al mismísimo Roberto Carlos. El potente zapatazo pasó por el exterior de la barrera y acabó en el fondo de la portería del Atlético de Madrid. Un tanto que daba la ventaja al conjunto blanco nada más comenzar la semifinal de la Supercopa de España 2026. Aparecería en la segunda mitad otra vez, para darle a Rodrygo el segundo de la noche en Yeda.

En una falta discutida en las proximidades del área del Atlético, Valverde no dudó y la pegó con todo a puerta. El centrocampista del Real Madrid, que volvió a portar el brazalete de capitán y ejerció como lateral ante la ausencia de Carvajal, fue el encargado de ejecutar el lanzamiento. No se lo pensó. Tomó carrerilla, cargó la pierna y su golpeo fue imparable para Oblak.

El portero del Atlético no pudo hacer nada ante un disparo que superó la barrera y acabó rozando el larguero. Entró por la misma escuadra, con una velocidad y potencia endiablada, con el que puso el 1-0 en el marcador a favor de los de Xabi Alonso. Apenas se había jugado un minuto de la semifinal de la Supercopa.

Después de que el Atlético tomara el control del partido y acosase la portería de un sobresaliente Courtois, Valverde volvió a aparecer. Fue en la segunda parte. En el minuto 55, después de que los rojiblancos perdonasen la vida en varias ocasiones a los de Xabi, el uruguayo filtró desde el lateral un balón ante el que pudo hacer más Le Normand. Ante el central se coló Rodrygo para plantarse solo delante de Oblak, al que batió en el uno contra uno.

Con todo perdido, la reacción de los de Simeone fue inmediata. Alexander Sorloth, que había perdonado hasta dos ocasiones claras, marcó la tercera. Después de empujar ligeramente a Asencio, cabeceó al fondo de la red un centro perfecto de Giuliano Simeone que supuso el 1-2. Volvían los rojiblancos a meterse en el partido, tras tener prácticamente todo perdido.