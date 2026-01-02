Roberto Carlos recibe el alta médica tras ser operado de corazón

Roberto Carlos ha recibido el alta médica tras ser operado de corazón. El ex jugador del Real Madrid tuvo un susto para acabar 2025 a sus 52 años después de que le encontraran un problema cardíaco en un chequeo rutinario por un trombo en la pierna. El mítico lateral izquierdo pasó a quirófano de inmediato en un hospital de Brasil para que le colocaran un catéter mediante cirugía y cuatro días después ya ha abandonado el hospital.

«Agradezco a todo el equipo médico por la atención, cuidado y acompañamiento en este período», escribió el embajador del equipo merengue en las redes sociales junto a una fotografía en la que aparece sonriente junto al equipo médico que le atendió.

El ex defensa brasileño fue internado en el Hospital Vila Nova Star de Sao Paulo el pasado lunes después de que se le detectara una obstrucción coronaria cuando se sometía a exámenes de rutina, lo que llevó a los médicos a recomendar una angioplastia.

El procedimiento fue llevado a cabo el mismo día, «con pleno éxito y sin intercurrencias», según el boletín médico divulgado el 31 de diciembre, que señaló, además, que el exfutbolista evolucionaba de forma satisfactoria y se encontraba estable y sin síntomas.

Roberto Carlos ya tiene el alta

Roberto Carlos, que jugó durante 11 años en el Real Madrid y brilló en clubes como Palmeiras y Corinthians, se retiró oficialmente del fútbol en 2012. El exfutbolista brasileño es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Fue campeón mundial en 2002 con la selección brasileña, con la que también alzó dos Copas América y una Copa Confederaciones, y conquistó con el equipo blanco tres títulos de Champions, cuatro de Liga y dos de Copa Intercontinental.