Frenazo a Endrick: el Lyon aplaza su debut hasta nueva orden

El debut de Endrick con el Olympique de Lyon tendrá que esperar. Su entrenador, Paulo Fonseca, le ha descartado para el partido de este sábado en Mónaco (17:00 horas) y el delantero brasileño cedido por el Real Madrid aún no podrá jugar sus primeros minutos en la Ligue 1. El jugador no tiene ningún tipo de lesión y estaba disponible para saltar al campo, pero ha sido una decisión técnica la que ha aplazado su puesta en escena hasta nueva orden.

Endrick completó este viernes su segundo entrenamiento a las órdenes de Fonseca, que no le ha incluido en la convocatoria para el Mónaco-Lyon, aunque está convencido de que el brasileño puede explotar en su equipo. Así explicaba el portugués la ausencia del delantero en su lista para el choque en el Principado: «Aún no está listo para jugar los 90 minutos».

«Creo que es muy bueno. Ha empezado a entrenar esta semana, la adaptación va muy bien», alabó Fonseca en declaraciones que recoge L’Équipe. «Es un jugador que necesitamos, es diferente. Todo el grupo le dio la bienvenida. Hablé con él, está muy satisfecho y nosotros también estamos satisfechos de tenerle con nosotros, con su calidad», añadió.

El debut de Endrick debe esperar

Fonseca dejó claro que Endrick está perfectamente y éste deberá esperar al próximo 11 de enero para tener la oportunidad de debutar en la Copa de Francia contra el Lille: «Está en buena forma física, trabajó en Madrid, pero no está preparado para jugar 90 minutos. Ha hecho un buen entrenamiento, está motivado».

La cesión de Endrick fue un movimiento estratégico llevado a cabo por el Real Madrid en este mercado de fichajes de enero. El brasileño no contaba para Xabi Alonso y, con 19 años, no se podía permitir otra temporada en el banquillo. Así, la cúpula madridista vio en el Lyon el destino adecuado para que el brasileño recupere la confianza perdida a base de goles y además disponga de la ocasión de ir al Mundial con Brasil de la mano de Carlo Ancelotti.