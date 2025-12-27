Endrick ha provocado un terremoto en el Olympique de Lyon. El fichaje del jugador brasileño, que es una cesión por seis meses (hasta final de temporada), ha dado un nuevo aire al histórico conjunto francés, que afronta ahora la segunda parte del curso futbolístico con un referente en el ataque en el que creen mucho. En Lyon ya se ha desatado la endrickmanía.

El simple anuncio del fichaje de Endrick por el equipo francés supone ya un récord en las redes sociales del Olympique de Lyon, con unos 16 millones de visualizaciones en el vídeo del anuncio. Cabe recordar que, apenas sin minutos en el Real Madrid de Xabi Alonso, Endrick fue cedido al Lyon para final de temporada.

Y eso ha revitalizado los ánimos de un Olympique que en los últimos años no ha estado muy fino -llegó a ser descendido a Segunda División la temporada pasada, pero lo salvó este verano por un recurso-, pero que este año está bien situado en la Ligue 1 y en Europa. En la liga francesa, es quinto en la clasificación, a cinco puntos de clasificarse para la Champions. En la Europa League lidera la tabla de la fase liga con 15 puntos, tras cinco victorias en seis encuentros.

Es así el Olympique de Lyon un buen destino para Endrick y es Endrick un buen revulsivo para el Olympique de Lyon, que tendrá en el brasileño ese plus para entrar en Champions y pelear por la Europa League, competición de la que es uno de los grandes favoritos. Y esta unión ya se nota. El anuncio de su fichaje marcó récords en las redes sociales del club francés.

Además, en la prensa francesa se repiten los artículos en los que se recoge la velocidad de Endrick y la frescura que puede dar el brasileño a estos seis meses en Francia. Es importante que Endrick aproveche esta media temporada porque no se ha ido a un equipo menor, sino a un equipo con una gran tradición futbolística en la que además hay una gran presión por ser uno de los grandes clubes del país.

La endrickmanía se nota ya en Lyon y sobre todo se verá su efecto el próximo 3 de enero, primer duelo del Olympique ante el Mónaco con Endrick en sus filas. Eso sí, el brasileño, que pertenecerá todavía al Real Madrid, llevará sólo unos días en los entrenamientos con su nuevo equipo, por lo que el 18 de enero, en el duelo ante el Brest de Ligue 1, será la gran clave, ya que es el primero como local del Olympique de Lyon.

Cabe recordar que Endrick también se jugará en Lyon un Mundial. El joven futbolista solía ir con la selección de Brasil, pero la pérdida de minutos en Madrid le ha ido dejando fuera. Así, ahora tiene por delante seis meses para convencer a Carlo Ancelotti de su regreso a la canarinha.