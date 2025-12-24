Endrick, una cesión para madurar

Lo que era un secreto a voces se convirtió en anuncio oficial en la tarde del martes. Endrick jugará cedido en el Olympique de Lyon entre enero y junio, después de que el club francés y el Real Madrid alcanzaran un acuerdo. Una nueva aventura en la que el delantero brasileño buscará los minutos que no ha tenido con Xabi Alonso ni con Carlo Ancelotti en temporada y media en el conjunto blanco.

Endrick tendrá la oportunidad de sumar rodaje en la Ligue 1. En su primera campaña en la capital española, el carioca dejó destellos de su calidad pese a sumar cuatro titularidades entre Liga y Champions League. Sí brilló en Copa, donde anotó cinco de sus siete dianas con la camiseta blanca. Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo, Gonzalo García le adelantó en la rotación del ataque madridista tras un Mundial de Clubes que Endrick se perdió por lesión.

La segunda temporada del ‘9’ en el Real Madrid tendría que haber sido la de su asentamiento tras un primer año de adaptación. Nada más lejos de la realidad, Endrick ha perdido minutos y peso en el equipo. El carioca no debutó hasta la jornada 11 de Liga, en la que disputó 11 minutos en la goleada blanca ante el Valencia (4-0). Su participación en Champions se redujo a 11 minutos ante el Manchester City, anotándose su única titularidad en el partido de Copa ante el Talavera. Su balance total tras 18 jornadas de Liga, seis de la fase de liga de la Champions y una ronda de copa se reduce a 99 minutos.

La escasa participación de Endrick en el Real Madrid le ha hecho perder su puesto en la selección brasileña. Un estatus que se había ganado antes de su fichaje por los blancos, pese a no alcanzar la mayoría de edad, y que pretende recuperar de cara al Mundial. Endrick tiene por delante seis meses para convencer a Carlo Ancelotti de su regreso a la Canarinha. El frente de ataque del combinado brasileño cuenta con nombres de peso como Vinicius, Rodrygo, Raphinha o Estevao, pero el reciente fichaje del Olympique de Lyon aún tiene tiempo para presentar su candidatura como ‘9’.

Endrick sigue el camino de otros nueves del Real Madrid

El jugador brasileño llega a un Olympique de Lyon que marcha en quinta posición en la Ligue 1 y ocupa la primera plaza en la fase de liga de la Europa League. El conjunto que dirige Paulo Fonseca adolece de la figura de un delantero centro, donde Endrick buscará su hueco en el once para relanzar su carrera.

El camino de ida y vuelta entre Madrid y Lyon ya lo tomó Mariano Díaz. El delantero brilló con 21 goles en su única temporada en el equipo francés. Sin embargo, su regreso a la capital española no estuvo a la altura de las expectativas. Endrick también puede mirarse en el espejo de un Karim Benzema que triunfó en su Lyon natal antes de convertirse en una auténtica leyenda del Real Madrid.