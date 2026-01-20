Real Madrid
Real Madrid – Mónaco, en directo online | A qué hora es y dónde ver gratis en vivo el partido de la Champions League en el Bernabéu
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Mónaco de la Champions League
¿Por qué Ansu Fati está jugando en el Mónaco?
Así es el Mónaco, rival del Real Madrid en Champions: de qué país es, quién es el dueño, por qué juega en Francia…
A qué hora empieza el partido del Real Madrid
La UEFA programó el Real Madrid – Mónaco en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Eso significa que quedan 20 minutos para que arranque el partidazo de la Champions League en el Santiago Bernabéu.
Pintus y el Mónaco
Fue en 2004 cuando el conjunto monegasco, con Giuly y Fernando Morientes, fue capaz de eliminar al Real Madrid en la Champions League y en aquel encuentro Pintus era el preparador físico del Mónaco.
Dónde ver por TV el partido del Real Madrid hoy
Este Real Madrid – Mónaco se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones. En DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos gratis en streaming y en vivo online la narración de todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.
Alineación del Mónaco
El cuadro monegasco también ha anunciado el once con el que espera dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu. Esta es la alineación oficial del Mónaco contra el Real Madrid hoy: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria; Akliouche, Ansu Fati, Golovin, Balogun.
Ansu Fati
Uno de los futbolistas que milita en el Mónaco y que ha sido muy famoso en nuestro país es Ansu Fati, que hoy es titular.
Malos gestos
Eduardo Inda, en su participación en El Chiringuito, desveló en exclusiva que futbolistas como Bellingham, Valverde o Mbappé le hicieron algún que otro feo a Xabi Alonso.
El Mónaco
El rival del Real Madrid hoy es un clásico del fútbol europeo por el que han pasado grandes estrellas como Kylian Mbappé o Thierry Henry. Así es el Mónaco.
Vinicius
El futuro del delantero brasileño continúa en el aire y la idea del Real Madrid es protegerle tras las críticas recibidas y posteriormente sentarse con Vinicius para tratar la renovación.
Xabi Alonso
Eduardo Inda acudió en la noche del lunes a El Chiringuito, donde desveló en exclusiva que el finiquito que el Real Madrid le había pagado a Xabi Alonso es de 10 millones de euros.
Alineación del Real Madrid
Ya conocemos el primer once de Álvaro Arbeloa en la Champions League. Hay alguna que otra sorpresa. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Mónaco: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius, Mbappé.
Todo preparado en Concha Espina
Está todo listo en el Santiago Bernabéu para este partidazo de la Champions League. En unos momentos conoceremos las alineaciones del Real Madrid y del Mónaco.
El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Mónaco en lo que será un auténtico partidazo en el que Mbappé se enfrentará a su ex equipo. El público ya mostró su descontento hace unos días y tanto la plantilla como Álvaro Arbeloa han recibido ese toque de atención. Ahora la intención del club blanco es cambiar esos pitos por aplausos y todo pasa por firmar un gran partido ante los monegascos y sumar tres puntos. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Real Madrid – Mónaco de la Champions League.
Real Madrid – Mónaco, en directo
Así está la Champions League
Al inicio de esta jornada 7 de la fase de liga de la Champions League tenemos al Arsenal como el único equipo que ha conseguido pleno de victorias y que ocupa la primera plaza. El Real Madrid y el Atlético son los únicos que están entre los ocho primeros, estando séptimo y octavo respectivamente. El Barcelona es decimoquinto, mientras que el Athletic tiene una última oportunidad para meterse en los playoffs y el Villarreal ya está eliminado. El Mónaco, rival de los madridistas, es decimonoveno en la tabla.
El Real Madrid busca los octavos
El principal objetivo del Real Madrid esta temporada en la fase de liga de la Champions League era el de acabar entre los ocho primeros. El año pasado no lo lograron y tuvieron que jugar un peligroso playoff ante el Manchester City, pero en esta campaña esperan poder saltarse esta ronda. Es por ello que para cumplir ese plan de plantarse en los octavos de final de la máxima competición continental tendrán que ganar hoy contra el Mónaco y podrían incluso lograrlo de manera matemática si se diesen ciertos resultados, pero lo más probable es que sea la próxima semana cuando tengan que cerrarlo ante el Benfica en Lisboa.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Mónaco que corresponde a la séptima jornada de la fase de liga de la Champions League. El Santiago Bernabéu acoge este choque que es muy importante para los de Álvaro Arbeloa, ya que esta fase está a punto de acabar y es el momento de la verdad, ya que con una victoria los de Concha Espina encarrilarían su pase a los octavos de final de la máxima competición continental.
La previa
Aprovechamos que ya queda poco para que comience el partidazo de la Champions League en el Santiago Bernabéu para dejarte la mejor previa del Real Madrid – Mónaco.