Real Madrid – Mónaco, en directo online | A qué hora es y dónde ver gratis en vivo el partido de la Champions League en el Bernabéu

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Mónaco en lo que será un auténtico partidazo en el que Mbappé se enfrentará a su ex equipo. El público ya mostró su descontento hace unos días y tanto la plantilla como Álvaro Arbeloa han recibido ese toque de atención. Ahora la intención del club blanco es cambiar esos pitos por aplausos y todo pasa por firmar un gran partido ante los monegascos y sumar tres puntos. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Real Madrid – Mónaco de la Champions League.

Real Madrid – Mónaco, en directo

Así está la Champions League

Al inicio de esta jornada 7 de la fase de liga de la Champions League tenemos al Arsenal como el único equipo que ha conseguido pleno de victorias y que ocupa la primera plaza. El Real Madrid y el Atlético son los únicos que están entre los ocho primeros, estando séptimo y octavo respectivamente. El Barcelona es decimoquinto, mientras que el Athletic tiene una última oportunidad para meterse en los playoffs y el Villarreal ya está eliminado. El Mónaco, rival de los madridistas, es decimonoveno en la tabla.

El Real Madrid busca los octavos

El principal objetivo del Real Madrid esta temporada en la fase de liga de la Champions League era el de acabar entre los ocho primeros. El año pasado no lo lograron y tuvieron que jugar un peligroso playoff ante el Manchester City, pero en esta campaña esperan poder saltarse esta ronda. Es por ello que para cumplir ese plan de plantarse en los octavos de final de la máxima competición continental tendrán que ganar hoy contra el Mónaco y podrían incluso lograrlo de manera matemática si se diesen ciertos resultados, pero lo más probable es que sea la próxima semana cuando tengan que cerrarlo ante el Benfica en Lisboa.

Partidazo en el Santiago Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Mónaco que corresponde a la séptima jornada de la fase de liga de la Champions League. El Santiago Bernabéu acoge este choque que es muy importante para los de Álvaro Arbeloa, ya que esta fase está a punto de acabar y es el momento de la verdad, ya que con una victoria los de Concha Espina encarrilarían su pase a los octavos de final de la máxima competición continental.