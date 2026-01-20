Inda: «Valverde y Bellingham hicieron feos a Xabi en la Supercopa»

Eduardo Inda acudió como cada semana a su cita en El Chiringuito de Jugones, donde dio más detalles de cómo fue la ruptura que puso fin a la etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. El director de OKDIARIO volvió a acudir al programa de Josep Pedrerol para dar toda la información de cómo se vivieron los momentos más tensos de algunos futbolistas –especialmente Bellingham y Valverde– con el técnico tolosarra que terminaron pasando factura a su continuidad en el Santiago Bernabéu.

«Bellingham y Valverde, no Vinicius fueron los que hicieron feos. Hubo una pequeña gran rebelión en el vestuario en la Supercopa, que creo que era justificada. Hubo apatía y feos de esos dos jugadores al entrenador y ese fue el segundo gran motivo que provocó la salida del Real Madrid de Xabi Alonso», explicó el director de OKDIARIO.

El otro gran detonante de la salida lo explicó Inda. «Xabi no quería a Pintus de preparador físico. Hubo plantes de estos dos jugadores, llegaban tardes a las comidas, le hicieron varios feos en la concentración en Arabia… Fue uno de los motivos que llevó a la destitución del entrenador. Hay que decir Bellingham, Valverde y Mbappé se habían quejado de las tácticas del entrenador a la entidad meses atrás. Mbappé ha dicho que no, se ha hecho el loco, pero también expresó sus dudas hace meses», aseveró.

«De los críticos con el entrenador, los que más han sido Bellingham y Valverde. Vinicius ha sido crítico, pero no ha montado ningún lío. Al entrenador se lo carga el entrenador. Si Xabi Alonso no hubiera hecho ciertas cosas, no hubiera perdido ciertos partidos, si la preparación física no fuera un desastre, seguiría», comentó Inda.

El director de OKDIARIO desveló las razones que hicieron que algunos jugadores diesen la espalda a Xabi Alonso. A raíz de perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, el Real Madrid decidió poner punto y final de mutuo acuerdo. Un cierre que tuvo la aprobación de un Xabi Alonso que se vio superado por cómo fueron los últimos meses al frente del equipo. Eso, sumado a varios pinchazos importantes como la goleada en el derbi de Liga, las derrotas ante el Manchester City y Liverpool en Champions y otros contra rivales más asequibles como Celta, Girona, Elche y Rayo hizo que perdiera crédito para seguir en el banquillo toda la temporada.

Xabi Alonso no convenció para seguir en el Real Madrid

En su lugar llegó un Álvaro Arbeloa que no tuvo fortuna en su debut cayendo en Copa del Rey ante el Albacete. Pese a ello, la victoria ante el Levante sirvió para coger impulso de cara a su primera gran noche de Champions en el Santiago Bernabéu ante el Mónaco. Una última semana en la que los futbolistas recibieron una tremenda pitada después de perder dos títulos en apenas unos días. Ahora, el vestuario tiene un nuevo director de orquesta después de no entenderse con Xabi para sacar el máximo potencial a un grupo plagado de estrellas. Concretamente, Eduardo Inda ha hablado de pesos pesados del vestuario como Fede Valverde, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, quienes no acabaron congeniando con la forma de trabajar de Xabi Alonso.

Ya en diciembre, el director de OKDIARIO adelantaba la exclusiva afirmando que después del Mundial de Clubes algún jugador habló con la entidad para confesar que le «veían muy verde». Semanas después, la información de Eduardo Inda sobre la relación entre jugadores y entrenador fue confirmada. Con el objetivo de salvar la temporada con Liga y Champions aun en juego, al Real Madrid no le queda otra que pelear hasta el final con un nuevo proyecto a mitad de curso. La era de Xabi acabó y de una forma escabrosa con la plantilla.