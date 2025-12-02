Los jugadores del Real Madrid creen que Xabi Alonso «está verde»

Eduardo Inda no faltó a su cita con El Chiringuito de Jugones, plató al que acudió porque cada lunes tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO dio una última hora sobre la actualidad del Real Madrid, ya que desveló en primicia el pensamiento que tienen los jugadores en el vestuario sobre la figura de Xabi Alonso y sobre su capacidad de entrenar.

«Lo que me cuentan es que nada más volver del Mundial de Clubes, algún jugador habló con la entidad para decir que veían muy verde al entrenador del Real Madrid. Esa sensación, a día de hoy, permanece», comenzó explicando Eduardo Inda desde su asiento personalizado. «Muy mal entrenador no puede ser Xabi Alonso porque ha ganado una Bundesliga. El ADN del Real Madrid lo encarna mejor que nadie. Lo que se dijo al volver del Mundial de Clubes es que está verde», añadió el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de todos los tertulianos presentes en el programa que presenta Josep Pedrerol.

Xabi Alonso ha sido noticia en las últimas semanas por los resultados que está obteniendo el Real Madrid y las dudas que están surgiendo alrededor de su figura. El técnico tolosarra ha ido perdiendo la confianza de sus futbolistas y se ha especulado, y mucho, sobre su relación con jugadores que son importantísimos en el vestuarios, como puede ser el caso de Vinicius o de Fede Valverde.

En el caso del brasileño todo saltó por los aires cuando Xabi Alonso decidió quitarle en el Clásico. Vinicius reaccionó con duros aspavientos por los que fue muy criticado y tuvo que salir a pedir perdón, aunque llamó la atención que en esas disculpas no nombraba al técnico del Real Madrid. Por otro lado, con el uruguayo, el episodio sucedido en la Champions contra el Kairat Almaty en el que se negó a calentar al no haber sido titular también dio mucho de lo que hablar.

Esos casos se unen así a los resultados obtenidos en las últimas semanas. En la memoria de todos todavía está la derrota frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, pero en el último mes también perdieron contra el Liverpool en Anfield y no han pasado del empate contra el Rayo Vallecano, Elche y por último el Girona, siendo estos tres encuentros ante rivales asequibles a los que deberían ganar si quieren ganar la Liga.

Por otro lado habría que añadir la metodología de Xabi Alonso. El técnico tolosarra se empeña en dar instrucciones tácticas y técnicas a los futbolistas, por lo que algunos no ven con buenos ojos que a estas alturas de sus carreras, en un momento en el que son de los mejores del mundo en su posición, quieran corregirles cosas. También jugaría un papel importante las largas charlas y sesiones de vídeos, lo que algunos consideran que también estarían obsoletas.