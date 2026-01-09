Iturralde rabia por la victoria del Madrid ante el Atlético: «No hay falta previa en el gol de Fede Valverde»

Iturralde González, ex árbitro reconocido siempre por su antimadridismo, ha rabiado por el triunfo del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España en Arabia. El ex colegiado ha tenido que buscar un posible error del árbitro del partido, Busquets Ferrer, para sembrar dudas sobre el triunfo del equipo de Xabi Alonso.

En concreto, Iturralde analizó la falta de la que nació el primer gol del Real Madrid en el partido, un golazo de Fede Valverde en el primer minuto. El Atlético de Madrid reclamó que no era falta, y que, por lo tanto, el jugador uruguayo no debería haber lanzado esa falta, e Iturralde les da la razón. «No hay nada», dijo el ex árbitro.

Hay que señalar que por mucho que no fuera falta, que además ocurrió en el primer minuto de juego, el lanzamiento hay que lanzarlo. Es decir, la simple señalización de la falta no es igual a un gol. El Atlético defendió mal esa falta, especialmente Oblak, y el Real Madrid marcó por medio de Fede Valverde. Tras ello llegó el gol de Rodrygo y el de Sorloth para dejar en 1-2 el resultado final.

En el partido no hubo ninguna polémica arbitral, pero Iturralde rebuscó para poner en duda el triunfo del Real Madrid, que ganó por la mínima en un disputado encuentro en el que el Atlético se mereció más, pero volvió a caer en un derbi madrileño.

Con la victoria del Real Madrid ante el Atlético en esta semifinal, el equipo blanco se medirá al Barcelona en la final de la Supercopa de España, partido que se disputará el próximo domingo en Yeda. Así, el domingo 11 de enero se jugará el primer título de la temporada en un apasionante Clásico que se celebrará a las 20:00 horas en Arabia Saudí.