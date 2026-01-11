Endrick se estrena con el Olympique de Lyon con gol para darle la clasificación en Copa ante el Lille

El Olympique de Lyon ya está en dieciseisavos de final de la Copa de Francia gracias a la victoria ante el Lille, en la que Endrick se ha estrenado con su nuevo equipo y lo ha hecho con gol. En jugador brasileño, mientras que el Real Madrid estaba en Yeda jugando la Supercopa, estrenaba su cesión a domicilio, en una eliminatoria de lo más igualada, a partido único. Y lo hacía de la mejor forma: marcando un gol en la primera mitad que, a la postre, daría la clasificación al equipo lionés.

Nada más llegar, el conjunto francés aplazó su debut por orden del entrenador, Paulo Fonseca. En el triunfo en Mónaco en el primer partido de este 2026, no llegó siquiera a viajar al principado, quedándose en Lyon. Sí que ha formado parte de la expedición ante el Lille, con el que ha sido titular en el partido de treintaidosavos de final. Un partido en el que su aportación ha sido clave.

Nada más comenzar el partido, con el Lyon ya gobernando el marcador por 0-1, Endrick apareció por la derecha. Subió la banda, encaró, se perfiló y, desde el pico del área, buscó una posición cómoda para disparar. Un fuerte tiro que desvió como pudo Bodart, el meta del Lille, y que tras su intervención golpeó en la barrera. Pudo ser el primer gol de Endrick con su nueva camiseta, pero la pelota no quiso entrar.

Sin embargo, no habría que esperar mucho para verle de lo que es capaz. Si a los cuatro minutos estuvo a punto de marcar, a los 42′, antes del descanso, ya convirtió el primero de sus goles como futbolista del equipo lionés. Endrick ya marca con el Olympique de Lyon, con el que tiene una oportunidad hasta junio de sacar todo su potencial y recuperar esa excelente progresión que le llevó a fichar por el Real Madrid nada más cumplir los 18 años.

Después de las pocas oportunidades que ha gozado tanto con Ancelotti como con Xabi Alonso en este primer tramo del curso, Endrick se ha marchado al fútbol francés en calidad de cedido con el claro objetivo de seguir creciendo y hacerse un hueco en la plantilla blanca de cara a la próxima temporada. Por el momento, en Lyon, donde sí que parece que tendrá esos que no ha tenido en el Bernabéu, ya conocen su sello.

El gol de Endrick dio la victoria al conjunto de Fonseca, para clasificarle para los dieciseisavos de final de la Copa de Francia. Ahora, habrá que ver si su entrenador le requiere para los partidos de Ligue 1 ante el Brest y, sobre todo, de cara a la próxima jornada de la Europa League, en la que se medirán al Young Boys en busca de la siguiente fase eliminatoria.