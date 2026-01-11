Líder Courtois: «Cojamos las cosas positivas de esta derrota y llevémoslas a los próximos partidos»

Thibaut Courtois lució durante los últimos minutos del Clásico de la Supercopa el brazalete de capitán del Real Madrid y ejerció de ello en los minutos posteriores al encuentro con un discurso de arenga para sus compañeros y el madridismo. El belga quiere que sus compañeros cojan lo bueno de esta derrota y que les dé impulso para obtener títulos en lo que resta de temporada.

«Espero que podamos coger las cosas positivas de esta derrota y llevarlas a los próximos partidos de Champions y a la salida del Villarreal. El mes de enero es muy importante para nosotros y tenemos que sacarlo bien», explicó el portero como reflexión de la derrota.

«Hemos hecho un buen partido, especialmente en la segunda mitad. Estamos tristes hoy porque merecimos ganar con lo que hicimos. Hoy los detalles estuvieron en nuestro contra. Y hoy las cosas no salieron como debían salir. Demostramos que somos un equipo vivo y que debíamos haber ganado», puntualizó el portero.

Courtois habló sin pelos en la lengua de que el Barcelona tuvo bastante fortuna en los goles. «En la primera parte estuvimos demasiado encerrados y no hemos jugado como podíamos. En la segunda parte hemos demostrado nuestro potencial y hemos tenido ocasiones que no han querido entrar. Todos sus goles son por detalles que podían haber caído de otra manera. El primero pasa por debajo de las piernas de Tchouámeni, el segundo da en el poste y el tercero es de rebote», indicó.

El portero no dudó en rendirse a Vinicius y el gran partido que firmó en la final. «Nosotros confiamos plenamente en Vinicius y es un chico con un gran talento. Ha metido un golazo y ha sido una pesadilla para ellos todo el partido», especificó.

Finalmente Courtois cree que hay que pasar página cuanto antes y centrarse en lo que viene. «No significa esta derrota que no vayamos a ganar la Liga. No cambia nada nuestra temporada, sino que hay que seguir peleando y luchando semana a semana y llegarán los títulos», zanjó.