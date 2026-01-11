El gol que todo el madridismo cantó: así fue la ocasión de Carreras en el minuto 95

Álvaro Carreras tuvo el gol del empate para el Real Madrid en el minuto 95 en una ocasión clamorosa que pudo cambiar el desenlace de la final de la Supercopa de España. La pelota quedó muerta en el área y el lateral izquierdo remató al centro directo a las manos de Joan García. Un minuto después tuvo otra ocasión clara Asencio y los blancos terminaron perdiendo la final.

Una ocasión que todo el madridismo vio dentro. Lo cantó toda la grada blanca en Yeda. Y es que fue clarísima. Hasta el propio Carreras la pudo ver dentro. Pero no entró y el Real Madrid perdonó el tanto del empate ante el Barcelona.

La jugada de la gran ocasión de Carreras llegó en el minuto 95 con un Barcelona replegado con un jugador menos tras la expulsión de De Jong y un Real Madrid apretando a la desesperada.

Cogió la pelota Rodrygo en el costado izquierdo y se metió hacia dentro. Sirvió atrás para Arda y el turco construyó una fantástica pared con Mbappé para colocarse en el lateral de la red con espacio. Metió el centro al área, Ceballos la prolongó, Tchouaméni la dejó pasar y el cuero le quedó en bandeja para marcar libre de marca. Pero su disparo, con el interior del pie izquierdo fue demasiado flojo y muy centrado directo a las manos de Joan García.

Un minuto después, y antes del pitido final, el Real Madrid tuvo otra ocasión muy clara en la cabeza de Raúl Asencio. Los blancos apretaron y en un córner con Courtois en el área culé, el canterano tuvo un claro remate que volvió a ir a las manos de Joan García. El equipo de Xabi Alonso moría así en la orilla.