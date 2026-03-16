La arenga de Ancelotti en el partido más sufrido de ‘La Decimoquinta’: «Seguimos siendo el Real Madrid»

A un día de visitar el Etihad para la vuelta de los octavos de final de la Champions, el Real Madrid ha recordado su partido más heroico en el feudo del Manchester City. También en un encuentro de vuelta, pero en cuartos de final, el conjunto blanco resistió ante los de Pep Guardiola para avanzar a semifinales en la edición de 2023/24, en la que acabaría levantando ‘La Decimoquinta’. La arenga de Carlo Ancelotti en el descanso ha salido a la luz en el documental En el Corazón de la 15, con un mensaje que ha llegado al madridismo.

El técnico italiano señaló varios detalles tácticos para atacar el 4-3-3 del Manchester City, pero en estas instancias de competición el aspecto emocional se antoja clave. Carletto buscó el corazón del vestuario con una frase que destacaba la importancia del compromiso defensivo del equipo. «No pasa nada por jugar balón largo y pelear. Seguimos siendo el Real Madrid», proclamó Ancelotti antes del inicio de la segunda mitad. Sus futbolistas siguieron fielmente las instrucciones, pero acabaron encajando el empate en el minuto 76, por mediación de Kevin De Bruyne.

El Real Madrid supo aguantar el empuje del cuadro citizen, e incluso contó con opciones en la prórroga para sentenciar la eliminatoria. Todo se decidió en la tanda de penaltis, donde el protagonista absoluto fue Lunin. El guardameta ucraniano detuvo los lanzamientos de Bernardo Silva y Kovacic después de que Modric no acertara en el primer intento. Rüdiger acabó anotando el penalti decisivo para teñir de blanco una eliminatoria en la que el Manchester City llegaba como favorito.

El madridismo de Ancelotti: «Es el escudo»

La alegría se desató tras tanto decisivo de Rüdiger, captando las cámaras del Real Madrid la euforia de los futbolistas. Alejado de los focos, sentado y exhausto pese a no vestirse de corto, Carlo Ancelotti también dejó unas palabras repletas de madridismo en el documental ‘En el Corazón de la 15’. «Increíble, ahora tranquilidad. Hemos sufrido, luchado y competido. Me ha gustado mucho el equipo. ¡Vaya compromiso!», destacó el entonces entrenador merengue.

Con su talante habitual, Ancelotti también lanzó un ‘palo’ a aquellos que dudaban de las posibilidades de su equipo. «Todos estaban haciendo la cuenta de cuántos goles iba a marcar el Manchester City», señaló. El técnico italiano desveló la receta de la victoria del equipo de Concha Espina en la eliminatoria. «Esto es el escudo», proclamó mientras se señalaba el pin del Real Madrid que portaba en su chaqueta.