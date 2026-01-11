Vinicius se lo dejó claro a Munuera Montero: «Te lo he dicho, Lamine Yamal siempre se tira»

Vinicius dejó las cosas claras a Munuera Montero durante el Clásico de la final de la Supercopa de España, en el que avisó varias veces al árbitro del modus operandi de Lamine Yamal. «Te lo he dicho antes, siempre se tira», dijo el brasileño al árbitro del Barcelona-Real Madrid (3-2) en uno de los momentos que no se apreciaron en el partido durante su transcurso. »

Vinicius, estrella del equipo blanco, le ganó sin duda la partida a la del Barça. El brasileño fue claramente superior a Lamine y eso se tradujo en su gol que supuso el empate a uno y en una brillante actuación con varias carreras hacia el área que terminaron en ocasiones claras, poniendo en peligro a Joan García. En cambio, Yamal, salvo en momentos esporádicos, estuvo bastante desaparecido.

Lo cierto es que las quejas de Vinicius tenían mucha razón, pues Lamine no paró de jugarse la amonestación por sus constantes piscinazos. El español trató de forzar penaltis arrojándose al césped en el área del Real Madrid. Cabe recordar que en el anterior Clásico de Liga en el Santiago Bernabéu estos dos futbolistas ya tuvieron sus más y sus menos. El ‘7’ del equipo blanco estalló tras múltiples provocaciones y le preguntó lo siguiente: «¿Nos pegamos?»

Lamine también se las vio este domingo con los centrales del Real Madrid, Huijsen y Asencio, tras una dura falta del canterano madridista a Pedri a la que siguió un grave empujón de Raphinha a Valverde, montándose una de las tanganas del Clásico. Esas imágenes y las del aviso de Vinicius a Munuera sobre Yamal fueron recogidas por las cámaras de Movistar +, televisión del partido en Yeda.