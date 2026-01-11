Munuera Montero, colegiado de la final de la Supercopa: «Arbitrar el Clásico es una responsabilidad brutal»

Para José Luis Munuera Montero, árbitro de la final de la Supercopa de España, pitar el Clásico es «un orgullo y una responsabilidad brutal». El colegiado andaluz será el encargado de arbitrar el Barcelona – Real Madrid en Arabia Saudí, el Clásico que pone en juego el título de la Supercopa de España.

En un vídeo difundido por la Federación Española, Munuera Montero da sus sensaciones previas antes del Clásico de Yeda. «El trabajo está hecho, la ilusión está sobre la mesa y esperamos que sea un gran partido. Es un Clásico, quizás el partido más mediático a nivel mundial. Es un orgullo y una responsabilidad brutal para nosotros, para el colectivo arbitral y para la Federación», dice Munuera Montero.

De 42 años, y muy bien considerado por el Comité Técnico de Árbitros, Munuera Montero explica que preparan «las charlas en varios aspectos: del trabajo en equipo me encargo yo, y luego está el análisis técnico-táctico, del que se encargan de mis compañeros».

«Al igual que solo sale mi foto para bien o para mal, creo que también es justo darle el espacio que se merecen a mis dos compañeros, que son los que me han ayudado a poder dirigir hoy esta final, que son Nono -Antonio Martínez- e Iñigo -Prieto-«, comenta Munuera Montero en el citado vídeo. Pide que » se merecen este reconocimiento, porque al final nadie consigue las cosas solo. Aquí, trabajando en equipo, es como se pueden conseguir los hitos como este.

Además, Munuera Montero aprovechó para comentar la «gran responsabilidad» que tienen los colegiados de Primera y Segunda División en ayudar a los más jóvenes a que continúen el camino del arbitraje. «Ayer tuve la oportunidad de tener una videollamada con un compañero de tan solo 13 años que, como todos, estaba dudando si seguir, si no seguir. Yo le intenté animar», dice en el vídeo. «En un colectivo de 18.000 árbitros en toda España, no nos podemos permitir que se nos vayan árbitros, y tan jóvenes», finaliza Munuera Montero.