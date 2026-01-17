El Bernabéu corea por primera vez el nombre de Arbeloa como entrenador del Real Madrid

El Santiago Bernabéu coreó por primera vez el nombre de Álvaro Arbeloa como primer entrenador del Real Madrid en el tramo final de la victoria blanca por 2-0 contra el Levante. Los goles de Mbappé y Asencio en la segunda mitad le dieron los tres puntos en el debut del técnico madridista en su estadio. La afición le dio su cariño en su primera victoria desde que cogió el cargo a principios de semana.

La grada del coliseo blanco ha coreado muchas veces el nombre de Álvaro Arbeloa como jugador. Y este sábado lo hizo por primera vez como entrenador. Su nombre fue coreado en el tramo final durante la victoria del Real Madrid ante el Levante.

Era el cumpleaños del técnico madridista en el día de su debut como entrenador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Logró sus primeros tres puntos en su primer partido de Liga para empezar a olvidar su mal tropiezo, que llegó el pasado miércoles con la dolorosa eliminación a manos del Albacete en la Copa del Rey.