Real Madrid – Levante, en directo | Dónde ver por TV en vivo, alineaciones y última hora del partido de Liga online gratis

El Real Madrid se mide al Levante en un partido clave de Liga, el primero de Álvaro Arbeloa como entrenador en el Santiago Bernabéu y también el primer encuentro tras el tremendo batacazo en Copa del Rey ante el Albacete. En crisis total, y en un ambiente de crítica, el Real Madrid juega ante el Levante en un duelo clave. Sigue en vivo y en directo online el Real Madrid – Levante de la 20ª jornada de Liga.

Vuelve el conjunto blanco al Santiago Bernabéu y lo hace en crisis. El Real Madrid viene de perder ante el Albacete en Copa del Rey, tocando fondo, pero también viene de caer ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Dos títulos perdidos en tres días y en medio un cambio de entrenador, entrando Álvaro Arbeloa por Xabi Alonso.

En esta jornada de Liga, que es la primera de la segunda vuelta, el Real Madrid se mide al Levante, partido que podrás seguir en directo en DIARIO MADRIDISTA de OK DIARIO. El conjunto valenciano está en puestos de descenso, a cuatro puntos de la salvación, en penúltima posición. El Real Madrid, por su parte, está segundo, a cuatro puntos del liderato que tiene el Barcelona.

No ha empezado nada bien el año para el Real Madrid, que si bien goleó al Betis en la primera jornada de 2026 y también ganó al Atlético en las semifinales de la Supercopa, después perdió la Supercopa y cayó ante un equipo de Segunda División como el Albacete.

Un Real Madrid – Levante que contaremos en directo en DIARIO MADRIDISTA y que va a ser clave para Arbeloa, que debuta en el Santiago Bernabéu. El encuentro arrancará a las 14:00 hora peninsular, pero desde antes podrás seguir todo lo que ocurra en este partido de la primera jornada de la segunda vuelta de Liga.