Real Madrid
Real Madrid – Levante, en directo | Dónde ver por TV en vivo, alineaciones y última hora del partido de Liga online gratis
Sigue en vivo y en directo online el Real Madrid - Levante de la 20ª jornada de Liga
Clasificación de Liga
La 20ª jornada de Liga, que empezó ayer con el Espanyol – Girona (0-2), llega con el Barcelona con cuatro puntos por delante del Real Madrid (49 a 45). Quedan 19 partidos para el final del torneo. Por su parte, el Levante es penúltimo, con 14 puntos, a cuatro de la salvación.
La llegada de Arbeloa al Bernabéu
Álvaro Arbeloa dejó una de las imágenes en la previa de este partido: se quedó congelado al ver las 15 Copas de Europa que tiene el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
Primer partido de Arbeloa en el Bernabéu
El Real Madrid se mide al Levante en un partido clave de Liga, el primero de Álvaro Arbeloa como entrenador en el Santiago Bernabéu y también el primero de Arbeloa en Liga.
Once del Levante
También es oficial ya el once inicial del Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Vencedor, Pablo Martínez, Tunde, Carlos Álvarez; Etta Eyong e Ivan Romero.
20ª jornada de Liga
Este Real Madrid – Levante corresponde a la 20ª jornada de Liga, o lo que es lo mismo, la primera de la segunda vuelta. Quedan 19 partidos para que termine un torneo en el que el conjunto blanco está a cuatro puntos del liderato.
Fede Valverde de lateral
Otra cosa novedosa en el once del Real Madrid es la presencia de Fede Valverde en el lateral derecho. Una posición que no gusta mucho al uruguayo es la que le tocará en este primer partido de Arbeloa como entrenador del Real Madrid en el Bernabéu.
¡Juega Mbappé!
La gran novedad del once del Real Madrid es la presencia de Kylian Mbappé. El francés no estuvo ni en la Supercopa de España (en la final jugó 15 minutos sólo) y tampoco en el batacazo en el Albacete. Pero ahora sí es titular para este duelo ante el Levante.
Alineación del Real Madrid
Ya es oficial la alineación del Real Madrid ante el Levante: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Gonzalo, Vinicius y Mbappé.
Real Madrid – Levante en directo
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de Liga entre Real Madrid y Levante. Encuentro clave en el Bernabéu, el primero de Arbeloa y el primero también tras el batacazo en Albacete. ¡Empezamos!
El Real Madrid se mide al Levante en un partido clave de Liga, el primero de Álvaro Arbeloa como entrenador en el Santiago Bernabéu y también el primer encuentro tras el tremendo batacazo en Copa del Rey ante el Albacete. En crisis total, y en un ambiente de crítica, el Real Madrid juega ante el Levante en un duelo clave. Sigue en vivo y en directo online el Real Madrid – Levante de la 20ª jornada de Liga.
Vuelve el conjunto blanco al Santiago Bernabéu y lo hace en crisis. El Real Madrid viene de perder ante el Albacete en Copa del Rey, tocando fondo, pero también viene de caer ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Dos títulos perdidos en tres días y en medio un cambio de entrenador, entrando Álvaro Arbeloa por Xabi Alonso.
En esta jornada de Liga, que es la primera de la segunda vuelta, el Real Madrid se mide al Levante, partido que podrás seguir en directo en DIARIO MADRIDISTA de OK DIARIO. El conjunto valenciano está en puestos de descenso, a cuatro puntos de la salvación, en penúltima posición. El Real Madrid, por su parte, está segundo, a cuatro puntos del liderato que tiene el Barcelona.
No ha empezado nada bien el año para el Real Madrid, que si bien goleó al Betis en la primera jornada de 2026 y también ganó al Atlético en las semifinales de la Supercopa, después perdió la Supercopa y cayó ante un equipo de Segunda División como el Albacete.
Un Real Madrid – Levante que contaremos en directo en DIARIO MADRIDISTA y que va a ser clave para Arbeloa, que debuta en el Santiago Bernabéu. El encuentro arrancará a las 14:00 hora peninsular, pero desde antes podrás seguir todo lo que ocurra en este partido de la primera jornada de la segunda vuelta de Liga.
