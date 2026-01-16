Cuándo es el Real Madrid – Levante: horario y cómo ver por televisión en directo y gratis el partido de la Liga

Te informamos sobre la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Levante de la Liga El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Levante en el partido que corresponde a la jornada 20 de la Liga Hace unos días el Real Madrid de Arbeloa fue eliminado por el Albacete en la Copa del Rey y necesitan ganar este encuentro

El Real Madrid afronta un choque bastante complicado en lo anímico, ya que vienen tras perder la Supercopa de España en Arabia Saudí y también de ser eliminados de la Copa del Rey ante un equipo de segunda división. Ahora tienen delante a un Levante que está en puestos de descenso, pero que esperará poder aprovecharse del mal momento que atraviesa el equipo de Chamartín. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partido de la jornada 20 de la Liga en el Santiago Bernabéu.

Horario del Real Madrid – Levante: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid se enfrenta al Levante en el partido que corresponde a la jornada 20 de la Liga que se disputará en el Santiago Bernabéu. El conjunto madridista sufrió un duro varapalo hace unos días en el Carlos Belmonte, ya que Álvaro Arbeloa, en su debut, y sus futbolistas no fueron capaces de ganar a un Albacete en los octavos de final. Esto significa que los de Concha Espina han perdido en apenas pocas horas dos títulos y ahora no les queda otra que tratar de imponerse al cuadro granota para sumar tres puntos y esperar el pinchazo del Barcelona el domingo.

A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Levante

La Liga ha programado este frenético Real Madrid – Levante correspondiente a la jornada 20 del campeonato nacional español para este sábado 17 de enero. El organismo que controla el torneo de nuestro país ha fijado este partidazo entre los de Chamartín y los de Orriols en el horario de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados de ambos conjuntos para que el balón pueda rodar de una manera puntual en el Santiago Bernabéu.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Levante en directo por TV online y en vivo

Uno de los medios de comunicación que adquirió una parte de los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país diferentes partidos del campeonato liguero español fue Movistar+. Este Real Madrid – Levante de la jornada 20 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol español, por lo que el duelo del Santiago Bernabéu no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos aficionados del cuadro madridista, del conjunto granota y los amantes del fútbol español en general también tendrán la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Levante correspondiente a la jornada 20 de la Liga mediante la app de Movistar+. Esta aplicación la pueden descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que recordar que todos los clientes de esta plataforma también podrán acceder a la página web de este medio para ver el choque del Santiago Bernabéu a través de un ordenador.

Como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información previa de este choque que cayó en la jornada 20 de la Liga y narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Levante desde una hora y media antes del inicio. También puedes seguir a través del canal de Youtube de OKDIARIO la emocionante narración de Antonio Esteva. Una vez termine el partido en el Santiago Bernabéu publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones más importantes que lleguen desde Chamartín.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Levante

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Real Madrid – Levante de la jornada 20 de la Liga deben saber que podrán recurrir a la radio y escucharlo gratis. Emisoras como Radio Marca, RNE, Cope, la Ser u Onda Cero conectarán con el Santiago Bernabéu para contar con todo tipo de detalles lo que esté ocurriendo en el Santiago Bernabéu.

Quién es el árbitro del partido Real Madrid – Levante

El Santiago Bernabéu, situado en el distrito capitalino de Chamartín, será el estadio donde se celebrará este vibrante Real Madrid – Levante que corresponde a la jornada 20 de la Liga. Este recinto deportivo se inauguró en 1947 y tiene una gran importancia para nuestro país, ya que ha acogido eventos de todo tipo, como conciertos, partidos de otros deportes o cualquier estilo de espectáculo. Tiene aforo para unas 80.000 personas y se espera un gran ambiente este sábado, aunque podría ser hostil tras las dos derrotas que han sufrido los merengues en los últimos encuentros.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Miguel Sesma Espinosa para que imparta justicia en el Real Madrid – Levante de la jornada 20 de la Liga. Como responsable del VAR actuará Javier Iglesias Villanueva, por lo que tiene que revisar todas las acciones polémicas que se le escapen a su compañero para, en el caso de ser necesario, avisarle y recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Santiago Bernabéu.