Los fichajes que serían una ganga y una solución para el Real Madrid en el mercado de invierno

En este mercado de fichajes de invierno, son muchas las gangas que aparecen y que cuadrarían en la plantilla del Real Madrid. Pese a los problemas evidentes de fútbol que presenta el equipo, el club no valora reforzarse en esta ventana, pese a varios jugadores muy interesantes que terminan contrato o bien en junio, o bien en 2027 y que tienen su renovación, por el momento, parada. Varios futbolistas serían un alivio para solucionar el principal escollo que tiene por delante Álvaro Arbeloa, jugadores con enorme calidad, contrastados y cuyo precio no sería muy elevado.

Después de la marcha de Toni Kroos y Luka Modric, en las dos últimas temporadas, al Real Madrid se le ha presentado un problema que no ha sido capaz de solucionar. En Valdebebas reconocen que «falta fútbol» pero en su momento se descartó la opción de firmar a Zubimendi, al considerar que no era necesario. Ahora, tampoco se valora firmar a nadie, pero en caso de que el equipo sea incapaz de remontar el vuelo y tengan que tomar una decisión rápida, hay varias posibilidades.

Nico Paz

La primera de ellas parece bien clara. Se trata de un jugador de la casa, que está aprovechando su Erasmus en Italia, sobresaliendo en el Como de Cesc Fàbregas. El Real Madrid tiene una cláusula de recompra hasta 2027. El coste de Nico Paz sería de 9 millones de euros. Más allá de ser un remedio de lo más barato, puesto que tiene ya un valor de mercado que supera los 60 millones de euros, es la mejor opción de futuro que tienen los madridistas.

Rubén Neves

Desaparecido del radar europeo en los últimos años, tras fichar por el Al-Hilal en 2023, Rubén Neves es uno de esos futbolistas que terminan contrato en junio. El conjunto de Arabia Saudí le ha hecho una oferta irrechazable de renovación para los dos próximos años, hasta 2028. En caso de no aceptarla, a los saudíes no les quedaría más remedio que escuchar ofertas por él en esta ventana, aunque ya se sabe que el dinero no es un problema para ellos, así que podrían retenerle incluso arriesgándose a perderle a coste cero en la próxima ventana.

Bernardo Silva

Pieza fundamental para Pep Guardiola en la década que lleva el catalán al frente del Manchester City. Sin embargo, en plena renovación de plantilla, Bernardo Silva apunta a haber cumplido ya un ciclo en el Etihad, como ya sucediera con De Bruyne el pasado año. A sus 30 años es uno de los caramelos del mercado, puesto que termina contrato en junio.

Julian Brandt

A sus 29 años, es uno de los futbolistas a los que más novias le han salido en los últimos meses. No es para menos, Julian Brandt es clave en un Borussia Dortmund que presenta muchas dudas y se encuentra en reconstrucción. Su contrato termina en junio, por lo que sacarle del conjunto amarillo este mes de enero no sería para nada caro. Además, en caso de que los blancos se decidiesen a acudir al mercado, las buenas relaciones entre el Real Madrid y el club germano facilitarían la operación.

Fabián Ruiz

Uno de los grandes olvidados del fútbol español, pese a que en los últimos años es, probablemente, el futbolista nacional que más éxitos ha cosechado y que más influencia ha tenido en ellos. El trabajo silencioso de Fabián tanto en el PSG como en la Selección han llevado a los de Luis Enrique y a España a conquistar la Champions y la Eurocopa. Lleva la batuta en el centro del campo y aporta todo lo que necesita el Real Madrid. Tentado por el fútbol turco a temporada y media para que termine su contrato –en junio de 2027– se acerca a su renovación con el PSG. Eso sí, de los futbolistas disponibles, sería con diferencia la apuesta más cara pero, junto a Nico Paz, la más segura.