Albacete provoca un suspenso global para la plantilla del Real Madrid

La debacle del Real Madrid en la Copa del Rey ante el Albacete ha sido el tema de conversación en el mundo del fútbol en España. Los blancos cayeron con estrépito ante un Segunda División y Pipi Estrada señala claramente a la plantilla dirigida ahora por Álvaro Arbeloa como la culpable de esta crisis total y absoluta. El periodista asturiano también es magnánimo dándole su mejor valoración al equipo local en sus notas semanales.