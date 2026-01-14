El Real Madrid conoce el problema y no lo solucionará… de momento

El Real Madrid tiene perfectamente detectado cuál es el principal problema que tenía la plantilla de Xabi Alonso, antes, y de Arbeloa, ahora: «Nos falta fútbol», aseguran desde Valdebebas. Son plenamente conscientes de que el equipo dirigido por el donostiarra tiene una carencia absoluta a la hora de generar fútbol. El club blanco tiene una carencia notable en la sala de máquinas, donde deben generar fútbol. Un problema de sobra detectado, pero al que no se le va a poner solución… de momento.

El Real Madrid no ha sabido llenar el enorme vacío que dejaron jugadores de leyenda como Kroos, especialmente, y Luka Modric. La entidad madridista, su dirección deportiva, ha trabajado en los últimos años en ir renovando la medular con los fichajes de jugadores como Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler y Jude Bellingham. A estos hay que unirlos a los que ya estaban, como Valverde o Ceballos. Pero ninguno tiene el perfil de organizador de juego que tanto echa de menos Xabi Alonso.

Este verano, cuando el fichaje de Xabi Alonso ya estaba cerrado, el donostiarra comenzó a hablar con el Real Madrid para transmitir sus ideas y las zonas que entendía que se tenían que reforzar. Una de ellas era el centro del campo, por lo que pidió un organizador de fútbol. En concreto, puso encima de la mesa el nombre de Martín Zubimendi, que por aquel entonces ya tenía su fichaje encaminado con el Arsenal, pero que estaba dispuesto a romperlo todo para recalar en la entidad madridista.

La operación hubiese sido sencilla, ya que con el jugador -comparte representante con Xabi- no iba a haber problema, mientras que con la Real Sociedad, club con el que el Real Madrid mantiene una gran relación, tampoco lo iba a dificultar. Pero la cúpula madridista lo tuvo claro: no era necesario. Desde las altas esferas madridistas instaron al vasco a que apostase y potenciase lo que ya tenía en la plantilla y por lo que se había hecho una fuerte inversión. Fue la primera derrota del entrenador madridista, aunque el tiempo le está dando la razón.

Ahora, ya sin Xabi Alonso y con Arbeloa al frente del primer equipo del Real Madrid, el salmantino también sabe que no tendrá fichajes, por lo que deberá tirar de lo que mejor conoce: el filial. Y aquí aparecen dos nombres claros, como son los de Thiago Pitarch, con el que contaba mucho el donostiarra, y Cestero, al que el propio Arbeloa le definió como «el mejor ‘6’ de España». Debutó contra el Talavera.

El Real Madrid busca un cerebro

En el Real Madrid son plenamente conscientes de que deben reforzar esa posición con cierta urgencia. Eso sí, no será en este mercado de enero. El club blanco no cree en esta venta y ni siquiera levanta la persiana, por lo que desde la dirección deportiva han decidido que deben reforzar el centro del campo de cara a la próxima temporada. La duda es si será demasiado tarde y este curso se irá al traste.

En el Real Madrid están monitorizando a diferentes jugadores que pueden encajar en esa posición. En estos momentos, el nombre no está ni mucho menos elegido y todavía trabajan en varias opciones, pero la decisión de fichar un cerebro ya es una realidad.