Arbeloa: «Mbappé estará en la convocatoria»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Levante en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos se enfrentan a su afición, muy enfadada tras perder en Copa del Rey contra el Albacete. Se espera una gran bronca en Chamartín contra los jugadores.

Arbeloa comenzó analizando el encuentro contra el Levante: «Enfocados y con mucha energía, con muchas ganas. Para nosotros es un partido fundamental. Seguir en la lucha por la Liga y jugar en el Bernabéu nos motiva mucho. Queremos hacer un gran partido».

Sobre lo temprano que ha llegado a Valdebebas, antes de las 7:00 horas, explicó lo siguiente: «Eso es porque en el Castilla no me veíais entrar. Suelo entrar pronto. Aquí hay mucho trabajo, lo dije el primer día. Desde el primer día hasta que me vaya voy a dar lo mejor de mí mismo y a trabajar las horas que haga falta para ganar todos los títulos».

También habló de la bronca que se espera por parte del Bernabéu a los jugadores del Real Madrid: «Yo respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el madridista esté dolido y decepcionado con nosotros, pero yo les voy a pedir apoyo. En 123 años de historia del Real Madrid, los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con los jugadores. Juanito dijo que ’90 minuti en el Bernabéu son molto longo’, cuando el Bernabéu está con nuestros jugadores. Eso le voy a pedir».

Sobre Mbappé, confirmó que está mejor y estará en la convocatoria. También habló del físico de los jugadores y de Pintus: «No soy ajeno a todo lo que se dice y, evidentemente, si alguien quiere que mis palabras sean una crítica hacia Xabi, no las van a encontrar. Estarán muy equivocados. Lo que pasó en Albacete fue una falta de ideas, de juego, de físico… de muchas cosas de las que el responsable soy yo. Solo habrá un único responsable, que es el entrenador del Real Madrid. Con Antonio Pintus trabajaremos para recuperar la mejor versión de los jugadores en todos los aspectos».

A la hora de analizar la convocatoria contra el Albacete y el esfuerzo de Vinicius, fue claro: «A la convocatoria de Albacete fueron los jugadores que estaban disponibles; los que se quedaron fue porque había riesgo de lesión. Cuando quise valorar el esfuerzo de Vini es porque sabía de dónde venía. De una semana muy dura, de muchos esfuerzos. Ya no solo por esa predisposición, sino también por el partido que hizo; eso es lo que necesito de Vinicius. Eso es ser un líder. También he leído muchas críticas hacia la cantera. Podéis saber que me vais a tener enfrente, porque para mí la cantera del Madrid es la mejor del mundo y van a estar siempre a mi lado».

«No estoy diciendo que los que se quedaron no querían venir, todo lo contrario. Todos los que estaban disponibles vinieron con nosotros. Decidí que no quería asumir riesgos y lo volvería a hacer», añadió.

Sobre Bellingham, comentó lo siguiente: «Hemos entrenado un par de días y de cerca te das cuenta de la clase de jugador que es. Tiene que ser otro de los líderes de este equipo. Siempre me gusta tener futbolistas que puedan tener mucha movilidad; Jude tiene capacidad para crear y para construir. Le pediré que sea importante. También tiene la capacidad de llegar al área y la tenemos que aprovechar».

También habló de Valverde y su posición: «La suerte que tengo con Fede es que de portero también lo haría bien. Es un chico que tiene una capacidad tan grande para jugar al fútbol que lo podría hacer bien en cualquier sitio. El otro día le puse en su posición natural. Pero tengo en él a un grandísimo capitán y lo ha demostrado en los últimos meses. Lo veremos en muchas posiciones porque nos puede dar muchas cosas. A mí me gusta que haya un equipo con mucha movilidad, que intercambie posiciones. Seguro que Fede disfrutará mucho jugando al fútbol, que al final es lo que quiero. Fede es madridismo y es un representante excepcional de este escudo».

A la hora de hablar de cómo se mostró en la banda, explicó lo siguiente: «Porque en el Castilla no tengo ni que elevar la voz para que me escuchen. Aquí, en un campo que está continuamente animando, es difícil que me oigan. Es complicado que un futbolista que está en el lado contrario te pueda oír. Mi trabajo fundamental es hablarles durante la semana y que tengan muy claro lo que quiero de ellos. Evidentemente, tendremos que hacer ajustes y tendremos que comunicarnos. Pero siempre intento ser calmado y tener la cabeza fría para tomar decisiones. Lo de que no me puedan escuchar… es algo que echo de menos».

También habló de cómo quiere que juegue su Real Madrid: «Yo quiero ver un Real Madrid que salga a ganar desde el minuto 1, que no tengamos ninguna duda de que nuestro objetivo es buscar la portería rival. Que el Bernabéu sepa que queremos. Quiero un equipo con mucho carácter, con mucha personalidad y que transmita. Que el público del Bernabéu se sienta reflejado en sus jugadores».

Sobre quién es el culpable de lo sucedido en Albacete, fue claro: «Entiendo que se busquen culpables, pero yo trabajo para encontrar soluciones. Todo lo que pasa en el terreno de juego es responsabilidad mía. Cuando las cosas no van bien, entiendo que tengo que ser capaz de ayudar mejor a mis jugadores. Me siento muy responsable de todo lo que pasa en el terreno de juego. De esa derrota de Albacete sigo pensando lo mismo. A mí me gusta que lo que hablo con mis jugadores se quede en el vestuario. Les conté una anécdota: yo tardé muchos años en ganar mi primera Copa de Europa. Había ganado un Mundial, dos Eurocopas, la Liga de los récords… cuando por fin ganamos la Décima, después de mucho esfuerzo, me subí al autobús y tenía detrás a un compañero que era su primera temporada jugando la Champions. Y me dijo: ‘el año que viene, vamos a por otra’. Me quedé mirando y dije: ‘con lo que me ha costado a mí’. El pasado no existe, ni cuando ganas Copas de Europa ni cuando te elimina el Albacete. Eso es el Real Madrid»

También habló de sus primeros días como entrenador del Real Madrid: «Los entrenadores necesitamos siempre tiempo, que es lo que no tenemos. Pero no necesito nada, de verdad. El calendario es el que es y no me asusta ni me preocupa. Lo único que necesito es a unos jugadores tan fantásticos como los que tengo. Estoy con muchas ganas, muy motivado. Siempre intento ser un luchador nato y tengo la suerte de tener una plantilla extraordinaria. Estamos preparados».

A la hora de poner el umbral del fracaso, fue claro: «Yo no sitúo ningún umbral. He fracasado muchas veces. No he llegado aquí de éxito en éxito; he pasado muy buenos momentos, pero también momentos muy difíciles que me han hecho mejorar. Por eso soy un firme creyente de que los fracasos te hacen mejorar».

Para finalizar, descartó a Rodrygo para el encuentro contra el Levante: «Rodrygo no va a estar disponible para mañana. Se está recuperando de un esfuerzo muy grande de la semana pasada. Esperemos recuperarle pronto y que pueda estar el martes. Todos sabemos de la calidad excepcional que tiene Rodrygo, de los grandes momentos que nos ha dado. En estos últimos meses ha recuperado su mejor nivel. Que se recupere pronto».