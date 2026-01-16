Alineación del Real Madrid contra el Levante: Valverde será extremo y Gonzalo titular

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Levante en el estadio Santiago Bernabéu tendrá como gran novedad el regreso de varios de los jugadores que no estuvieron en la bochornosa eliminación de los blancos en Copa del Rey contra el Albacete. Además, para este duelo Arbeloa tiene ocho bajas, entre las que destaca la de Mbappé.

El portero del Real Madrid para el duelo contra el Levante será Courtois. En el lateral derecho formará David Jiménez. En el costado izquierdo actuará Álvaro Carreras, mientras que la pareja de centrales apunta a ser la formada por Asencio y Huijsen

En el centro del campo, vuelve Tchouaméni al corte, con Camavinga al lado. Bellingham jugará por delante. Y arriba, Valverde atacará por la derecha, Vinicius por la izquierda y Gonzalo será la principal referencia ofensiva del equipo. Mbappé, en la lista, comenzará en el banquillo.

Pitada con Mbappé

El Real Madrid regresa al estadio Santiago Bernabéu tras perder la final de la Supercopa de España contra el Barcelona en Arabia Saudí y después de caer el pasado miércoles eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete, un rival de Segunda División. Estos dos resultados, especialmente el segundo, han provocado un enorme enfado entre el madridismo.

Por lo tanto, se espera que contra el Levante el público abronque con una gran pitada a los jugadores del Real Madrid. Ni siquiera el debut de Arbeloa en casa servirá para detener el malestar de un madridismo cansado de la deriva del equipo y de unos jugadores que no dan el nivel.

Esta pitada no se la ahorrará Mbappé, que está en la convocatoria. El francés sigue renqueante del esguince de rodilla que sufrió en el entrenamiento abierto que los blancos llevaron a cabo el pasado 30 de diciembre y está entre algodones. No se espera que sea titular.

Mbappé forzó para estar en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, donde jugó poco más de 15 minutos. Pero el galo no estaba totalmente recuperado de la dolencia que sufre en la rodilla izquierda. No pudo viajar a Albacete, donde los blancos firmaron un fracaso histórico al caer eliminados ante un equipo de Segunda División en los octavos de final de la Copa del Rey.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Levante: Courtois; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Valverde, Vinicius y Gonzalo.