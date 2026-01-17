Real Madrid – Levante: pitada y bronca en el Bernabéu

El Real Madrid regresa a un estadio Santiago Bernabéu que espera muy enfadado a unos jugadores que hicieron el ridículo el pasado miércoles en los octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete, un equipo de Segunda División que pelea por mantener la categoría. El plebiscito sucederá a las 14:00 horas en el encuentro que enfrentará a los madridistas contra el Levante.

El público del estadio Santiago Bernabéu abroncará a sus jugadores desde el momento en el que sus nombres suenen por la megafonía del coliseo madridista. En ese momento, se espera que los madridistas dediquen una enorme pitada a todos los jugadores y, desde el club blanco, esperan que esa bronca no ascienda y se dirija al palco, algo que desde la entidad madridista no quieren que suceda de ninguna de las maneras.

El que está a salvo de broncas es Álvaro Arbeloa, que poca culpa tiene de lo que está sucediendo en estos momentos. El entrenador del Real Madrid se estrena en el Santiago Bernabéu tras un debut que no olvidará jamás, puesto que perdió contra el Albacete y cayó eliminado de la Copa del Rey. Pero, como hemos explicado anteriormente, el salmantino no tiene grandes responsabilidades.

Por lo tanto, el entrenador madridista tratará de tener el debut más plácido posible, aunque es plenamente consciente de que la situación es muy delicada. Todo lo que no sea ganar al Levante significará meterse en un gran problema a las primeras de cambio y empezar a decir adiós a las opciones que los madridistas todavía tienen en la Liga.

Siete bajas y con Mbappé

Para este encuentro, Arbeloa tendrá siete bajas: Militao, Mendy, Trent, Rüdiger, Rodrygo, Lunin y Brahim. Este último está convocado con Marruecos en la Copa de África, donde el domingo jugará la final frente a Senegal.

La pitada no se la ahorrará Mbappé, que está en la convocatoria por consejo de los servicios médicos del Real Madrid. El francés sigue renqueante del esguince de rodilla que sufrió en el entrenamiento abierto que los blancos llevaron a cabo el pasado 30 de diciembre, está entre algodones, pero ha entrado en la lista. No se espera que sea titular.

Mbappé forzó para estar en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, donde jugó poco más de 15 minutos. Pero el galo no estaba totalmente recuperado de la dolencia que sufre en la rodilla izquierda. No pudo viajar a Albacete, donde los blancos firmaron un fracaso histórico al caer eliminados ante un equipo de Segunda División en los octavos de final de la Copa del Rey.

Pescar en río revuelto

El Levante se presenta en el Santiago Bernabéu penúltimo de la Liga, a cuatro puntos de la permanencia, pero espoleado después de haber sumado una victoria y un empate en este arranque de 2026 y desde la llegada del nuevo entrenador, el portugués Luís Castro.

Tiene las bajas por lesión de Víctor García, Elgezabal, Roger Brugué y la conocida este mismo viernes de Diego Pampín, que sufría molestias en el sóleo de la pierna derecha desde el encuentro del pasado domingo ante el Espanyol y estará varias semanas de baja.

Además, Castro explicó que el central argentino Matías Moreno está fatigado y que prefiere no correr riesgos con él y descartó al «99 por ciento» la participación del defensor en el Bernabéu. También abrió la puerta a que no esté por el mismo motivo el hondureño Kervin Arriaga, con ofertas en este mercado de invierno, aunque ha entrado en la lista de convocados, igual que Ugo Raghouber, su último fichaje.

Las ausencias de Pampín y de Matías Moreno provocan que Manu Sánchez y Matturro, en principio, regresen al once inicial, mientras que en si no está Arriaga, que arrastraba también molestias musculares, sería Vencedor el que acompañe a Pablo Martínez en la medular.

Otra de las novedades del equipo inicial sería la vuelta del camerunés Etta Eyong, que ya jugó unos minutos el pasado fin de semana ante el Espanyol tras haber concluido su participación en la Copa África.

Real Madrid – Levante: posibles onces