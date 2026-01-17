Álvaro Arbeloa dejó una de las imágenes en la previa del partido del Real Madrid ante el Levante. En su primer partido como entrenador en el Santiago Bernabéu, su llegada al coliseo madridista fue impactante. La imagen fue muy comentada: Arbeloa se quedó congelado al ver las 15 Copas de Europa que tiene el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid se mide al Levante en un partido clave de Liga, el primero de Álvaro Arbeloa como entrenador en el Santiago Bernabéu y también el primer encuentro tras el tremendo batacazo en Copa del Rey ante el Albacete. En crisis total, y en un ambiente de crítica, el Real Madrid juega ante el Levante en un duelo clave. Es el primer partido de Arbeloa al frente del club blanco.