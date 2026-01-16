El CTA coloca al árbitro debutante Sesma Espinosa en el primer partido de Arbeloa en el Bernabéu

El Real Madrid ya conoce el árbitro principal para la próxima jornada 20 de Liga ante el Levante, partido fijado para este sábado 17 de enero en el Santiago Bernabéu (14:00 horas), el que será el debut en la competición doméstica y en casa para el nuevo entrenador blanco, Álvaro Arbeloa. La Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros determinaron a Miguel Sesma como árbitro principal mientras que Javier Iglesias Villanueva será el encargado de repasar todo desde el VAR.

Tras las derrotas consecutivas en la final de la Supercopa de España, que conllevó a la destitución de Xabi Alonso del banquillo blanco, y la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa busca recomponerse en esta próxima jornada de Liga ante el Levante. Lo hará en casa, en el Bernabéu, y con un equipo arbitral que, al menos desde el VAR, suscita las dudas habituales.

Miguel Sesma será el árbitro principal de este Real Madrid – Levante que se disputa este sábado 17 de enero (14:00 horas) en el Bernabéu, en el debut de Arbeloa. Será la primera vez que el trencilla del colegio riojano dirija un encuentro del equipo blanco. El nacido en Logroño es uno de los debutantes en Primera División esta temporada a sus 30 años. Este será su décimo partido en la élite esta temporada tras nueve jornadas previas en las que ganaron los locales en ocho de las ocasiones (solamente el Rayo Vallecano ganó como visitante al Levante).

Junto a Sesma, Ion Rodríguez y Mario Martín-Consuegra serán los árbitros asistentes en el terreno de juego. El trencilla contará con Juan Antonio Campos como cuarto árbitro. Por otro lado, en la sala del VAR estará liderando Javier Iglesias con Francisco José Hernández como asistente.

La designación de Iglesias en el VAR no trae buenos recuerdos para el Real Madrid, que ya vio esta temporada como hacía la vista gorda con un entradón criminal de Marcao a Rodrygo e instruyó al árbitro del Clásico con el penalti a Vinicius.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟮𝟬 | SÁBADO 🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del sábado 17 de enero en Primera División. 👥 Designación completa: https://t.co/PFcRFChNPl#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/MZOkIFjg9e — RFEF (@rfef) January 16, 2026

La RFEF y el CTA también definieron a los equipos arbitrales para el resto de partidos del sábado 17 de la jornada 20 de Liga. Por un lado, el Mallorca – Athletic de Bilbao en Son Moix (16:15 horas) estará dirigido por José Luis Guzmán como árbitro principal y José Luis Martínez e Iván Ríos como asistentes. Francisco Javier Expósito será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Luis Mario Milla y Daniel Jesús Trujillo como asistente.

En el Osasuna – Oviedo en El Sadar (18:30) será Alejandro Quintero el árbitro principal. Éste contará con Álvaro Granel y José Francisco García como asistentes y Pablo Monterrubio como cuarto árbitro. En el VAR estarán Raúl Martín González como colegiado principal y Óliver De La Fuente como asistente.

Por último, para el Betis – Villarreal en el Benito Villamarín (21:00) será Víctor García el árbitro principal, con Israel Bárcena y Fabián Blanco como asistentes. Daniel Clemente será el cuatro árbitro y Daniel Jesús Trujillo y Pablo González estarán en el VAR.