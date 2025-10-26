El VAR instruyó a Soto Grado para que anulara el penalti de Lamine: «Pie apoyado y Vinicius le golpea»

El audio del VAR ha revelado la conversación entre César Soto Grado y Javier Iglesias Villanueva durante la revisión del penalti que Lamine Yamal le hizo a Vinicius en el minuto 2 del Clásico. El árbitro del VAR instruyó al de campo, relatándole lo que, a su parecer, sucedió: «Te vamos a mostrar dos imágenes en las que se ve a Lamine que tiene el pie apoyado antes y es Vinicius el que le golpea por detrás».

Además, la toma que le pusieron da margen al error, puesto que parece que Lamine mete el pie para intentar jugar el balón y que, incluso, llega a tocarlo. Todo lo contrario de lo que sucedió. Lamine no hace por jugar ese balón y pone una zancadilla al jugador del Real Madrid. En ningún momento le gana la posición, ni mucho menos el balón, por lo que cuando Vinicius va a disparar se encuentra con la pierna del culé.

Pero para Iglesias Villanueva, se trata de una falta del delantero del Real Madrid y acaba convenciendo a Soto Grado, que había señalado el penalti en directo. El colegiado, finalmente, tras ver la repetición de la imagen, cambia de parecer y acaba haciendo caso a lo que le dice su asistente desde la sala VOR.

«Vale, ahí no hay una entrada. La entrada, es Vini quien le golpea el pie por detrás. Lamine no le hace la entrada al jugador número 7, Vinicius, del Real Madrid. Voy a dar bote neutral ahí… Voy a pitar la falta, porque es Vinicius quien le golpea», le explica Soto Grado a Iglesias Villanueva. La respuesta desde el VAR no pudo ser más reveladora: «La falta es correcta, César».

El VAR anuló el penalti a Vinicius

El penalti de Lamine se produjo en el minuto 2 de partido y, al anularlo, el público del Santiago Bernabéu explotó. Cuando el árbitro acudió al monitor, el estadio, consciente de que podía anularlo, comenzó a cantar «¡Negreira, Negreira!». Mientras que una vez que se desdijo de su primera decisión, comenzaron a cantar «¡corrupción en la Federación!».

Soto Grado lo tuvo claro nada más verlo en directo. Vinicius entró en el área y, cuando fue a chutar, golpeó la pierna de Lamine Yamal, cayendo al suelo. El árbitro entendió que el español zancadilleaba al delantero brasileño y pitó el penalti. Sin embargo, desde el VAR tenían otro pensamiento. Iglesias Villanueva le llamó para anularlo y, como se puede comprobar en el audio, le indujo a que lo hiciera.