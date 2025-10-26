Lo que Vinicius dijo en caliente tras su cambio en el Clásico: «¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo!»

Vinicius estaba haciendo un gran partido, quizá el Clásico para él fue uno de las mejores actuaciones que había realizado esta temporada, pero el brasileño eclipsó su fútbol con un calentón impropio al ser cambiado en el minuto 72 por Rodrygo. «¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo!», repitió a gritos en varias ocasiones, mientras Xabi Alonso, a quien ni saludó, le pedía calma desde la banda: «Venga, Vini, hostia».

El cambio de Vinicius y su enfado fue una de las imágenes del Real Madrid-Barcelona (2-1) y, sin duda, traerá cola durante toda la semana. «¿Yo? ¿yo? ¡míster!», se preguntaba el brasileño protagonizó unos momentos muy calientes en los que soltó de todo hasta irse directo al vestuario. Luego, volvió al banquillo y fue uno de los causantes de la tangana al final del partido de Liga.

Aun así, su mensaje en el post partido fue bastante apaciguador: «Un mensaje a todos los madridistas, especialmente a los que vinieron al Bernabéu y nos apoyaron con pasión: Así es el Clásico, hay muchas cosas sucediendo dentro y fuera del campo. Intentamos mantener el equilibrio, pero no siempre es posible. No queremos ofender a nadie, ni a los jóvenes jugadores ni a la afición. Sabemos que al entrar al campo, debemos cumplir con nuestro rol, y así fue hoy».